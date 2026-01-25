M+展覽2026｜坂本龍一音樂作品裝置/李昢回顧展！日本人氣設計展首度登港

西九文化區M+博物館將2026年舉辦一系列展覽，由日本當代音樂大師坂本龍一的音樂展覽「坂本龍一｜觀音．聽時」及特別展覽「李昢：一九九八年至今的創作」揭開序幕，以及首次於國際展示的互動展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」、「Herzog & de Meuron：聚焦」等，為觀者帶來多元化及別開生面的觀展體驗。

M+博物館2026年展覽目錄：

M+「坂本龍一｜觀音．聽時」展覽

展覽向作曲家、監製和藝術家坂本龍一致敬，以他與藝術家高谷史郎共同創作的大型作品《async-immersion》（2023）為核心，以場域特定裝置的形式，透過大型LED屏幕展示坂本龍一使用的樂器與錄音室物件組成的視覺構圖，邀請觀眾進入立體沉浸式聲音體驗。

舉辦日期：2026年2月

舉辦地點：M+展演空間

M+特別展覽「李昢：一九九八年至今的創作」

展覽由M+與首爾Leeum美術館聯合主辦，全面回顧南韓藝術家李昢開創新風的創作生涯。李昢是過去數十年廣受矚目的亞洲當代藝術家，長期探索科技、烏托邦現代性，以及人類在追求進步過程中的理想與挫敗，是次展覽亦將聚焦這些作品，首爾展覽開幕首月成功吸引逾3萬名觀眾入場。

舉辦日期：2026年3月14至8月9日

舉辦地點：M+二樓4展廳

M+「致電一首詩．香港」展覽

展覽是由美國詩人約翰．吉奧諾構思的「致電一首詩」最新版本，旨在將詩歌帶入日常生活。展覽特別邀請本地詩人以粵語、普通話和英語朗讀約30首詩作，觀者通過設於展廳內的電話或撥打指定電話號碼，就可以聆聽全新錄製的詩歌誦讀。

舉辦日期：2026年4月

舉辦地點：M+焦點空間

M+「赫里．多諾和瓦爾．肖基：眾口同聲」展覽

展覽匯集M+館藏中兩件分別出自赫里．多諾和瓦爾．肖基之手的作品。兩位藝術家從神話、民間故事、口述傳說和 戲劇等傳統中汲取靈感，探討文明如何演進和相互交織，他們的作品連結過去與現在，並構想一種擺脫不斷追求經濟發展與現代化慾望的另類未來。

舉辦日期：2026年5月

舉辦地點：M+包陪麗、渡伸一郎展廳

M+特別展覽「設計啊！：感受日常設計之奇妙」

展覽首度於國際展示，靈感源自日本放送協會（NHK）電視節目《Design Ah! neo》，邀請訪客探索當代設計在日常生活發揮的作用，透過參與遊戲、互動裝置和沉浸式視聽體驗，展現設計如何影響人們的行為，促進人與人之間的聯繫，同時激發創意，適合一家大小欣賞。

舉辦日期：2026年6月

舉辦地點：M+地下大堂展廳

M+「珍妮特．卡迪夫：四十聲部經文歌」展覽

加拿大藝術家珍妮特．卡迪夫重新詮釋作曲家托馬斯．塔利斯16世紀創作的經文歌《Spem in Alium》（寄願於主而無他），改編版本的《四十聲部經文歌》（2001）是21世紀備受讚譽的聲音裝置作品。

40個擺放成橢圓形的揚聲器，會各自播放索爾茲伯里大教堂唱詩班40位歌者的獨唱歌聲，當聲音在各個揚聲器之間流動，最終匯集成完整的合唱，創造出超凡脫俗的空間音樂體驗。

舉辦日期：2026年8月

舉辦地點：M+展演空間

M+「Herzog & de Meuron: 聚焦」展覽，圖為北京國家體育場（2002-2008）

展覽展示建築事務所設計Herzog & de Meuron向M+捐贈的重要藏品，展出其在中國都市規劃項目及一些已建成和未建成項目的模型、繪圖和物料樣本，包括M+（2013-2020）、大館（2006-2018）和北京國家體育場（2002-2008），展示方式亦參照Herzog & de Meuron巴塞爾總部的設計、名為KABINETT 的木製展示櫃系統。

舉辦日期：2026年9月

舉辦地點：M+焦點空間

M+特別展覽「神話、怪獸與漫畫：亞洲的奇幻異境」

展覽探索19世紀至今亞洲視覺文化中的幻想意象，追溯前現代傳統、亞洲早期超現實主義，到日本漫畫、動畫及當代數碼美學的演變，揭示數百年來的藝術家如何透過這類主題和風格，回應社會政治現實的變化。

舉辦日期：2026年10月

舉辦地點：M+西展廳

M+「童話：高橋龍太郎及 M+藏品選粹」展覽（暫名）

展覽展出日本當代頂尖藝術私人收藏「高橋龍太郎收藏」的精選作品和 M+館藏，探討日本泡沫經濟爆破後的社會與個人心理議題。展覽將展出會田誠、池田學、鴻池朋子、村上隆、奈良美智及柳美和等藝術家的作品，部分更是首次在香港展出，呈現日本當代藝術中具想像力和內省性的面向。

舉辦日期：2026年12月

舉辦地點：M+包陪麗、渡伸一郎展廳

來源：M+