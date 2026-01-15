L'ÉCOLE最新主題活動《探索鑽石：藝術與科學》 多元角度窺探鑽石奧秘

在寶石領域之中，鑽石（Diamond） 絕對是魅力非凡，亦最受歡迎，穿越古今千百年的漫長歷史，依然令人為之傾情。由法國高級珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶支持創立的L'ÉCOLE珠寶藝術學院，現正於亞太區分校舉辦主題為《探索鑽石：藝術與科學》的一系列文化體驗活動，讓參與者可認識一顆鑽石由原始礦石，經歷不同蛻變過程，從而成為璀璨美鑽的完整歷程。

從原石到美鑽 璀璨蛻變

鑽石是一種由碳元素組成的天然礦物，它的生成取決於三大關鍵因素，那就是碳元素、極端高溫（高於攝氏1000度），以及超高壓力（5.0至7.0 GPa），蘊藏於地表下約150至660公里的地幔深處，經過數十億年的高溫高壓結晶而形成，再經由劇烈的火山爆發及地殼活動，將深層的原石帶到地表層。要是缺少上述其中任何一項條件，碳只會形成石墨，而非鑽石。在開採原石的過程之中，亦只有少於百萬分之一的鑽石原石，具有可作為珠寶的質素，其餘的只會作為工業用途，可見鑽石這種天然礦物是何等的矜貴，亦為何以之見證永恆。

為了令大家可參與富趣味的文化體驗，從不同的角度重新認識鑽石，L'ÉCOLE今次便以鑽石為核心籌劃連串文化體驗活動，包羅展覽、講座、課程、工作坊，以及圍繞鑽石主題的電影觀賞會與城市漫步等。

當中的主題展覽，便是從十八世紀前的故事展開探索旅程，基於當時的印度正是全球大多數鑽石的來源地，參觀者恍若跟隨法國探險家暨寶石商人尚-巴蒂斯特˙塔維尼爾（Jean- Baptiste Tavernier）的歷史足跡，沿着由東方走向西方的鑽石貿易路線，自遠古印度礦脈，走到二十一世紀的革新科技……一步步探究這種足以令珠寶愛好者、寶石學專家，以至科學家及哲學家等不同領域人士都為之着迷的非凡礦物的蛻變歷程。

展品之中，可觀看到完全未經打磨的原石、多樣化的切割鑽石形態、舊時代的鑽石切割及打磨工具等。此外，更可欣賞到兩套業界知名、分別呈現出當代切割打磨技術的推進與發展的傳奇鑽石複製品，那就是重現十七世紀蒙兀兒切工的塔維尼爾系列，以及展示了現代切割技術的萊索托（Lesotho）鑽石原石。

展品中呈現了採用不同形狀切割的鑽石。

藉着是次展覽與相關體驗活動，大家可對獨特又珍貴的鑽石加深認識。

一顆鑽石從原石變身成閃爍的珠寶作品，當中必須經過多重講究不同技術的工序。

趣味課程 解讀「萊索托傳奇」

配合是次的鑽石主題，L'ÉCOLE推出了全新課程「『萊索托傳奇』鑽石，由一顆原石蛻變成為高級珠寶系列」。「萊索托傳奇」是當時鑽石開採歷史上，名列第五大的鑽石原石，寶石專家會藉此課程帶領學員穿越萊索托（Lesotho）、比利時的安特衛普（Antwerp），以及巴黎的梵克雅寶工坊，探索這顆非凡鑽石的起源、形成、開採過程，以至將之幻化成高級珠寶作品的奇妙歷程。課堂中，學員可欣賞到一顆重達910卡的「萊索托傳奇」原鑽複製品，以及將此原石切割成67顆美鑽後，再採用Mystery Set隱密式鑲嵌工藝製作的25件高級珠寶作品。與此同時，學院亦推出專為兒童設計的全新創意工作坊，以富趣味的互動形式啟發小朋友對寶石的興趣與創意。

除了新推課程，L'ÉCOLE早前又邀請了業界專家主持一系列講座，如「Jean-Baptiste Tavernier：非凡寶藏再現」與「光彩奪目的鑽石」的專題講座，還邀來本地大師親自示範，深化大眾對鑽石工藝的觸覺體驗與美學感知。另又邀請了香港散步學作者黃宇軒博士每月帶領參與者漫步於具豐富歷史意義的九龍鑽石山，展開一場探索城市足跡與喚回記憶的深度旅程。

此外，在L'ÉCOLE的「Voice of Jewels」Podcast 頻道，亦有推出跟鑽石主題相關的新節目，以供大眾收聽。值得留意，即將於1月22日及23日舉行的兩場網上對談講座「香港鑽石：歷史和傳奇」，將會由寶石學家兼L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校董事總經理Olivier Segura親自主持，並會請來多位業界專家參與訪談，一起探討香港鑽石業的發展與匠藝傳承的話題，大家可別錯過。

《探索鑽石：藝術與科學》展覽

日期：即日至2026年4月30日

時間：星期一至日/1:00pm-7:00pm（ 最後入場時間6:30pm）

地點：九龍尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校

註：免費入場，特別日子暫停開放， 詳情請瀏覽官網 www.lecolevancleefarpels.com/hk/

「香港鑽石：歷史和傳奇」網上講座

日期及時間：2026年1月22日7:00pm-8:00pm及1月23日8:00am-9:00am（香港時間）

註：提供日語、粵語、普通話及法語即時傳譯選擇。

費用全免，須預先於官網登記。

文：Maisie Lau 圖：L'ÉCOLE珠寶藝術學院提供