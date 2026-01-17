譚紀豪 – 人工智能Vs天才藝術家｜圍爐談藝

不知讀者有沒有用過網上AI音樂生成工具？在搜尋器輸入Music Generator，輕易便找到多個相關網站，用法都差不多，只需自訂主題、情緒、樂風等選項，10秒內就能生成一首流行歌曲，若不滿意作品，可輸入更多指令調整細節。這種網上工具創作水平一般，若換成真人，恐怕連出道的機會也沒有。其實人工智能的創作力遠高於此，只是需要更有針對性地學習。

2016年AI圍棋軟件AlphaGo對戰職業九段棋士李世乭，是人工智能發展的里程碑。通過不斷學習，AlphaGo在幾年內棋力幾何級提升，很快便有信心挑戰世一棋士。令人驚歎的並非AI如何擊敗人腦，而是對奕過程中AlphaGo下出了人類無法想像的棋路，說明人工智能並非一味模仿，還可打破既有模式生成全新策略，未來或能開拓未知的藝術形式。

天外有天，人外有人，我想起電影《莫扎特傳》的一幕。莫妻想為丈夫謀個差事，偷偷拿了樂譜去見宮廷樂長Salieri，對方原想打發她，但聽說樂譜是原稿便來了興趣，他一頁一頁的翻，不同曲種的天籟之音，完全沒有任何改正，像是腦中已經成譜才謄抄出來，超乎想像。他徹底崩潰了，自己引以為傲的才華在天才面前不過兒戲。

「珠玉在側，覺我形穢。」當年世一棋士李世乭面對AlphaGo也是這麼想的嗎？圍棋千變萬化，棋盤畢竟有邊界，只要CPU夠快，千億種下法還是算得出來。藝術無疆，AI算得出嗎？抑或真正天才如莫扎特，始能輕鬆輾壓最高端的音樂生成工具？

文：譚紀豪 (IG: @tamkeiho)