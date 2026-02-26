Art Central藝術中環展會2026｜3.25中環開幕！全新項目匯聚6大藝術家 大型藝術裝置首亮相 附門票詳情

Art Central 2026｜Art Central藝術中環展會｜年度藝壇盛事Art Central將於2026年3月25日至29日假中環海濱舉行，由鄭得恩及容穎怡共同策展，並設有首度亮相的全新專題「Central Stage」，聚焦於6位近年在國際嶄露頭角的藝術家。藝術中環亦委約新媒體藝術家侯嘉琪，創作大型藝術裝置，作品《折迴0.01》延伸了她對數位身體於情感、感知與科技層面的持續探問。展會匯聚亞洲及海外知名至中生代藝術家，當中約有兩成為香港藝術家和畫廊、七成半來自亞太區各地，為收藏家與藝術愛好者搭建平台，呈現多元藝術創作及發展。

今年Art Central一如既往選址中環海濱舉行，展示一系列由香港及海外多個地區的畫廊呈獻、先鋒新銳的當代藝術作品及策展項目，匯聚亞洲及海外的知名至中生代藝術家，共同展現多元創作。是次展會由駐歐洲策展人兼藝術家鄭得恩回歸擔任畫廊項目策展人，同時委任香港展覽顧問及獨立策展人容穎怡策展藝術節目，亦是她首度參與藝術中環展會。

香港藝術家委約創作 大型藝術裝置首亮相

藝術中環委約新媒體藝術家侯嘉琪（生於1999年，香港）為2026年展會創作大型裝置。其作品《折迴0.01》（2026）延伸了她對數位身體於情感、感知與科技層面的持續探問。侯嘉琪曾擔任跨維度3D虛擬歌手演出的藝術總監與虛擬引擎工程師，並在實踐中發展出獨特的「選擇性納入」創作方法，透過呼吸、姿態與細微動作等肢體語彙，強化其數位分身的情感存在。

《折迴0.01》將藝術家強迫性的自我調節轉化為一座即時運算的影像雕塑。由動作捕捉驅動的影像在遞迴式回饋系統中循環，將藝術家的精神症狀轉化為可被測量的重複與解離週期。作品透過經過編排的美學結構中重新奠定身體的主動性，將那些自主侵入的內在「入侵者」轉化為具生成性的動作與影像語彙。

增設全新專題「Central Stage」 匯聚6大頂尖藝術家

今年Art Central增設全新專題「Central Stage」，旨在重點推介近期、當前或即將參與世界知名展覽、雙年展，以及其他國際大型策展項目的藝術家，6位特選藝術家的作品將於「Central Stage」展示，包括SIDE CORE、Elnaz Javani、Marta Frėjutė、Arahmaiani、Esther Mahlangu與Arno Rafael Minkkinen：

SIDE CORE：由高須咲恵、松下徹及西広太志於2012年創立，並由播本和宜擔任影像導演，創作以公共裝置藝術及空間介入為主，由街頭文化的歷史與美學出發，深入探討城市及社區空間中的訊息傳播與流動。

Elnaz Javani：其創作橫跨紡織、雕塑與繪畫，聚焦個人與文化記憶、移民經驗及身份認同之間錯綜交織的關係。

Marta Frėjutė：其創作跨越裝置藝術、雕塑與研究導向的影像實踐，透過打造偽檔案與模擬博物館陳列，探討虛構敘事與個人記憶如何在不斷演變的歷史脈絡中形塑日常經驗。

Arahmaiani：現居日惹，為印尼當代藝術的重要奠基者之一。自1980年代起，她透過行為藝術、裝置與社群協作等多元形式的創作，持續回應當代政治、性別權力不平等與消費文化等議題。

Esther Mahlangu：在南非姆普馬蘭加省出生及定居，以植根於恩德貝勒文化傳統的鮮明幾何抽象創作聞名。她以多樣材質與載體為畫布，將祖傳視覺體系於當代藝術與設計語境中重新喚活。

Arno Rafael Minkkinen：出生於赫爾辛基、現居美國麻薩諸塞州，以其探索人體與自然世界關係的黑白自我肖像攝影而聞名。他的作品以直覺、偶發性與身體試探構成核心語彙。

Art Central 2026｜5大主題展區 影像藝術/雕塑/演出

1. 「長夜與極晝」委約表演

表演節目「長夜與極晝」將每天於Central Theatre上演，回望人工智能時代的時間感如何被改寫，借用極地地區極端的晝夜循環，作為人類對「時長」感知轉變的隱喻。透過一系列委約演出，節目反思被壓縮的時間如何重塑社會機制、情感耐力，以及當代生活的節奏，包括：

廖家明（生於1992年，廣東）：《永不落空（直播中）》（2026）。藝術家將身穿其標誌性的肌肉演出服，透過動態追蹤打造虛實交融的表演，並邀請觀眾介入「改造」其身體形象。

吳澤霖（生於1984年，香港）：《Shadow Work》（2026），為一場結合肢體動作、物件操控與電子聲效調變的聲音表演。

Isabella Isabella（生於1986年，香港）：《I see blood in the sky today.》（2026）。作品以「遠距親近」為概念，將孩子想像為父母體外延的肢體，其不在場如同父母體內留下被掏空般的印記。

區雪兒（生於1962年，香港）：《流動影像記憶——步入式影院》（2026），將展會的Central Theatre轉化為一條由紙箱構築而成的超現實記憶長廊。觀眾於演出者的引領下穿行其間，遇見取自區雪兒音樂錄像檔案與日常視覺筆記的循環投影。

2. 影像藝術

影像藝術節目「房間裡的泡泡」致力呈現區域性與國際當代影像創作的多元面貌，聚焦人際互動的細膩之處與意義建構的思辨性過程。人工智能雖能處理龐大數據，卻難以捕捉細微語氣與情感紋理；本節目以此技術缺口為切入點，將之視為日常溝通中種種錯位的隱喻，從而凸顯人與人之間嘗試理解彼此時所存在的張力、遲疑與情感暗流。精選作品包括：

陳亮融（生於台北）：《英國無限期居留申請費用》（2025）。作品以YouTube平台進行的錄像行為表演以及網路募資宣傳影片，將一張標色的Google表格介面重構為展現移民生存韌性的虛擬空間，記載藝術家籌措英國永久居留申請所需費用的過程。

江一帆（生於1994年，天津）：《星期天早上》（2021）。作品構想一個人類語言驟然消失的平行宇宙，並藉由兩位分處世界兩端的角色之相遇，檢視同理心、疏離感，以及理解如何被形塑，以手繪創作魔幻現實的敘事，探討溝通的極限與人際連結的可能性。

Jon Rafman（生於1981年，蒙特利爾）：《Cloudy Heart——StrawberryMoon》（2025）。其創作橫跨影像藝術與數碼次文化，圍繞一位由人工智能生成的「臥室流行」虛擬偶像展開，其「e-girl」形象在社交媒體、音樂與演算法美學中逐層展開。

王浩然（生於1980年，芝加哥）：《來自香港的愛第1部分》（2025）與《給香港的恨》（2025）。《來自香港的愛第1部分》取材自藝術家祖母對美國肥皂劇的熱愛，以劇本化片段重構其移民生活的軌跡；《給香港的恨》則沿用1960年代功夫片場快速製作模式，並融入全新編排的特技動作場面。

3. 「Neo」

Neo將於2026年迎來6間回歸畫廊，並新增4間首次參展單位。

Neo進一步鞏固藝術中環作為新秀躍升平台的關鍵角色，連結藏家與觀眾，聚焦於正邁入創作關鍵階段的藝術家。Neo將於2026年迎來6間回歸畫廊，並新增4間首次參展單位，包括：

價值空間（2023年成立於北京）

瑀空間（2023年成立於上海）

有邊空間（2014年成立於北京）

Kimreeaa Gallery（2008年成立於首爾）

Meno Parkas Gallery（1997年成立於考納斯）

MJKGallery（2022年成立於東京）

無糖畫廊（2021年成立於武漢）

The Gallery by SOIL土壤文創（2012年成立於香港）

V&E Art（2018年成立於台北）

Wolf & Nomad（2018年成立於邁阿密）

4. 異體雕塑及裝置項目

藝術中環進一步確立「異體雕塑及裝置項目」作為藝術家突破展位框架、實現更大尺度創作的平台。2026年度將呈現5組全新且具規模與深度的裝置作品，其中3組由香港藝術家呈獻，包括：

Jeong-A Bang（GalleryMAC，釜山）：《Oliver Stone'sSwimming》（2024）回應科技發展所引發的環境與道德衝突，並將與《The SpaceBetweenUs》（2025–26）共同呈現。

Elnaz Javani（RARARESGallery，杜拜）：《The Fate》（2024）由十二件二手大衣組成，透過手工縫製的書法文字進行物質性改造，追索流離遷徙與空間轉譯的歷史軌跡。

莫鎧靖（TouchGallery，香港）：《凝形之器》（2026）受香港於2024年首次發現恐龍化石所啟發，反思生命與物件如何在時間長河中被保存。

OrangeTerry（Square StreetGallery，香港）：《信仰現成》（2026）以一位資深藝術家朋友所贈予的教堂長椅為基礎，延展為一件大型雕塑作品，藉此映照人們在變動莫測的時代中，對信念、價值與生命依歸的追求。

黃毓茗（YiweiGallery，洛杉磯、武漢）：《SunkenEchoes》（2026）。藝術家以山巒般的立體構型、半透明殼體與類有機質容器構出一個受多重動力牽引的感應場域，以「勢」為核心觀念，探討觀者在不穩定環境中如何重新調整自身的感知與行動。

5. 講座

藝術中環講座節目匯集當代藝術界多位備受矚的KOL，帶來一連串深層對話。展期期間將持續舉行多場演講對話，為觀眾提供與藝術家、策展人及業界領袖交流的機會，包括：

「音樂錄像作為當代藝術媒界」：由電影及音樂錄像導演區雪兒與音樂錄像導演Halftalk對談。兩人與眾多知名粵語流行音樂藝術人的合作而聞名，將分享其在音樂錄像創作中運用的敘事與美學手法，以及在科技迅速演進下，這一媒介如何演化為激進實驗的場域。

「錨點——藝術中環2026香港藝術家委約創作」：由藝術家侯嘉琪、策展人及教育者Inti Guerrero和MetaObjects工作室的聯合創始人兼藝術總監黃詠欣對談。本場講座以「錨點（Anchor Point）」為題，雙關地指向新媒體藝術中動態追蹤的技術核心，以及香港藝術家在全球藝術座標中尋找立足點的隱喻。

「藝術科技——發展與蛻變中的當代藝術生態」：由媒體藝術家葉韋瀚、林欣傑及吳子昆對談。三位講者將回應他們在塑造本地藝術科技版圖中的角色，並探討在藝術科技成為焦點之際，業界如何建立能持續支撐媒體藝術創作的制度與架構。



藝術中環展會總監Corey Andrew Barr表示：「隨着藝術中環展會邁入全新篇章，既秉持明確初心，亦帶有時不我待的行動力，打造一個供藝術界探索與對話的獨特平台。全新專題 Central Stage 進一步深化此願景，聚焦處於創作生涯關鍵時刻的藝術家，將機構認可與專業畫廊呈現匯聚一體，為香港、亞洲與國際藝術界牽線搭橋，激發全新交流可能。我們致力於彰顯藝術家、畫廊與觀眾之間的緊密聯繫，培養深厚的文化共鳴與歸屬感，讓藏家與訪客既能全力支持藝術社群，也能以香港為起點，推動當代藝術話語走向世界。」

藝術中環展會首輪門票現已公開發售，更多節目詳情，包括藝術家、參展畫廊、藝術節目、合作伙伴及策展項目等，將於稍後公布。

Art Central 2026開放時間及門票詳情

Art Central 2026地址、開放日期及時間：

地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

日期： 開放時間： 2025年3月24日（星期二） 貴賓預覽（僅供獲邀者參與） 2025年3月25日（星期三） 公眾參觀：中午12時至下午5時

Night Central：下午5時至晚上9時 2025年3月26日（星期四） 公眾參觀：中午12時至下午7時 2025年3月27日（星期五） 公眾參觀：中午12時至下午7時 2025年3月28日（星期六） 公眾參觀：中午11時至下午7時 2025年3月29日（星期日） 公眾參觀：中午11時至下午5時

Art Central 2026門票價格及購買方式：

網上購買門票：>>請按此<<

成人門票： 首輪門票 正價門票 3月25至29日（星期三至五） $190 $270 3月28日至29日（星期六至日） $225 $350 3月25日（星期三）下午5時至晚上9時 Night Central 套票：適用於3月25日（下午5時至晚上9時）及任選1日門票 $285 $460

小童門票： 首輪門票 正價門票 3月25至29日（星期三至日） $70 / *兒童年齡5至11歲。4歲以下小童可由成人帶同免費入場。

15歲以下兒童和學生必須有成人陪同 優惠門票： 首輪門票 正價門票 3月26至28日（星期三至五） $110 $200 3月28日至29日（星期六至日） $160 $250 *年滿65歲或以上的長者、殘疾人士及其他優惠卡持有人均可享受優惠門票。

每位持票殘疾人士可攜一名陪同者免費入場。

優惠門票持有人需提供有效的身份/年齡證明以入場。

