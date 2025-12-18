「FutureScope」香港半球體藝術空間12月啟德登場！3大展覽免費開放 創造多元感官體驗

啟德好去處｜FutureScope｜近年全球各地多個媒體藝術穹頂場地成為焦點，香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」12月正式開幕，選址啟德體育園海濱場地「緣緣堂」，帶來一系列沉浸式多感官藝術體驗。「FutureScope」由知名媒體藝術家張瀚謙（h0nh1m）策劃，展覽將與三位世界級藝術家進行跨領域合作，包括日本媒體藝術家真鍋大度、中國書法家許靜及實驗歌手珊蔻‧娜赤婭克，呈現結合東方哲學與媒體藝術的沉浸式展演。

啟德FutureScope首展《恆定錄》登場 聯乘真鍋大度建構分形宇宙

香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」開幕首展《恆定錄》，由香港媒體藝術家張瀚謙（h0nh1m）帶領其藝術團隊XCEPT主創，並邀來日本著名藝術家真鍋大度合作聲音軟件設計，帶來沉浸式多感官體驗作品。

《恆定錄》作品靈感源自「阿卡西紀錄」（Akashic Records），觀眾進場後隨即步入一個360度、持續演變的宇宙，涵蓋人類過去、現在與未來的所有印記。在展覽中，觀眾可以同時參與視覺效果的衍生過程，利用面部掃描技術採集數據，共同構建一個流動的記憶維度，使其融入一個由集體存在構成的聲光景域，讓公眾成為藝術創作的一部份。

聲景則由日本藝術家真鍋大度設計，以白噪音與電子聲響構建出實驗性音樂，並會隨觀眾的面部動作實時變化。

展覽免費入場，同時設有特設售票演出場次，觀眾能親身介入作品的生成過程。每場名額有限，每節約30分鐘，體驗涵蓋5個獨特視覺場景。

《恆定錄》（ft. 真鍋大度）常設展覽

日期：2025年12月19日至2026年1月4日（2025年12月31日及2026年1月1日休展）

時間：（星期一至四）2:00pm至8:00pm；（星期五）2:00pm至10:00pm；（星期六、日及公眾假期）11:00am至10:00pm

地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館 B 閘對開）

門票：透過 KKday 登記免費登記入場

《恆定錄》（ft. 真鍋大度）售票演出

日期：2026年1月2日至4日（每日四節，每節約30分鐘）

時間：4:00pm至4:30pm；5:00pm至5:30pm；8:00pm至8:30pm；9:00pm至9:30pm

地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館 B 閘對開）

門票：$90（標準門票）、$60（優惠門票*）

購票方式：透過 KKday 購票

*特惠門票適用於六歲或以下兒童、全日制學生及65歲或以上長者

「FutureScope」香港首個半球體藝術空間12月啟德開幕

「FutureScope」由知名媒體藝術家張瀚謙（h0nh1m）創立的FutureTense平台策劃，在2025年12月19日至2026年4月期間，公眾可以走入直徑12米的獨特結構空間，置身360度投影聲效技術下，體驗結合東方哲學與媒體藝術的沉浸式展演，探索媒體藝術的無限可能。

聯手世界知名藝術家 3大沉浸式藝術體驗

作為香港首個大型穹頂藝術空間，張瀚謙及其藝術團隊 XCEPT 與 XCEED將聯手多位世界知名藝術家進行跨界合作，帶來3大沉浸式藝術體驗。

展覽將以日本著名媒體藝術家真鍋大度揭開序幕，運用觀眾情緒與面部數據，結合藝術家設計的聲音程式，將呈現持續變化的即時生成影像。真鍋大道曾帶領Rhizomatiks團隊完成多項知名企劃，並擔任2016年里約奧運閉幕式「旗幟交換儀式」的AR導演。

與此同時，香港媒體藝術團隊XCEED將與實驗歌手珊蔻‧娜赤婭克一同探索聲波振動，珊蔻亦將展現圖瓦喉唱技藝，打造引人深思的沉浸式聲景場域；張瀚謙與書法家許靜、粵劇演員梁非同合作，透過肢體語言與數位影音跨媒介重 新詮釋中國書法，延續張氏繼香港故宮文化博物館及 M+後對東方美學的探索。

XCEPT《恆定錄》(ft. 真鍋大度) 展出日期：2025年12月19日至2026年1月4日

XCEED《共振之靈》 (ft. 珊蔻‧娜赤婭克) 展出日期：2026年2月

張瀚謙 (h0nh1m)《浪書》(ft. 許靜) 展出日期：2026年3月至4月



