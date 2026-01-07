Art Central藝術中環展會2026｜3.25中環開幕！全新專題Central Stage首度亮相 附門票詳情

Art Central 2026｜Art Central藝術中環展會｜年度藝壇盛事Art Central將於2026年3月25日至29日假中環海濱舉行，由鄭得恩及容穎怡共同策展，並設有首度亮相的全新專題「Central Stage」，聚焦於近年在國際嶄露頭角的藝術家。展會匯聚亞洲及海外知名至中生代藝術家，當中約有兩成為香港藝術家和畫廊、七成半來自亞太區各地，為收藏家與藝術愛好者搭建平台，呈現多元藝術創作及發展。

今年Art Central一如既往選址中環海濱舉行，展示一系列由香港及海外多個地區的畫廊呈獻、先鋒新銳的當代藝術作品及策展項目，匯聚亞洲及海外的知名至中生代藝術家，共同展現多元創作。是次展會由駐歐洲策展人兼藝術家鄭得恩回歸擔任畫廊項目策展人，同時委任香港展覽顧問及獨立策展人容穎怡策展藝術節目，亦是她首度參與藝術中環展會。

今年Art Central增設全新專題「Central Stage」，旨在重點推介近期、當前或即將參與世界知名展覽、雙年展，以及其他國際大型策展項目的藝術家，6位特選藝術家的作品將於「Central Stage」展示，其中包括來自東京的藝術團體SIDE CORE，並為全新專題揭開序幕。

SIDE CORE由高須咲恵、松下徹及西広太志於2012年創立，並由播本和宜擔任影像導演，創作以公共裝置藝術及空間介入為主，由街頭文化的歷史與美學出發，深入探討城市及社區空間中的訊息傳播與流動。

藝術中環展會總監Corey Andrew Barr 表示：「隨着藝術中環展 會邁入全新篇章，既秉持明確初心，亦帶有時不我待的行動力，打造一個供藝術界探索與 對話的獨特平台。全新專題 Central Stage 進一步深化此願景，聚焦處於創作生涯關鍵時 刻的藝術家，將機構認可與專業畫廊呈現匯聚一體，為香港、亞洲與國際藝術界牽線搭 橋，激發全新交流可能。我們致力於彰顯藝術家、畫廊與觀眾之間的緊密聯繫，培養深厚 的文化共鳴與歸屬感，讓藏家與訪客既能全力支持藝術社群，也能以香港為起點，推動當代藝術話語走向世界。」

藝術中環展會首輪門票現已公開發售，更多節目詳情，包括藝術家、參展畫廊、藝術節目、合作伙伴及策展項目等，將於稍後公布。

地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

日期： 開放時間： 2025年3月24日（星期二） 貴賓預覽（僅供獲邀者參與） 2025年3月25日（星期三） 公眾參觀：中午12時至下午5時

Night Central：下午5時至晚上9時 2025年3月26日（星期四） 公眾參觀：中午12時至下午7時 2025年3月27日（星期五） 公眾參觀：中午12時至下午7時 2025年3月28日（星期六） 公眾參觀：中午11時至下午7時 2025年3月29日（星期日） 公眾參觀：中午11時至下午5時

Art Central 2026門票價格及購買方式：

網上購買門票：>>請按此<<

成人門票： 首輪門票 正價門票 3月25至29日（星期三至五） $190 $270 3月28日至29日（星期六至日） $225 $350 3月25日（星期三）下午5時至晚上9時 Night Central 套票：適用於3月25日（下午5時至晚上9時）及任選1日門票 $285 $460

小童門票： 首輪門票 正價門票 3月25至29日（星期三至日） $70 / *兒童年齡5至11歲。4歲以下小童可由成人帶同免費入場。

15歲以下兒童和學生必須有成人陪同 優惠門票： 首輪門票 正價門票 3月26至28日（星期三至五） $110 $200 3月28日至29日（星期六至日） $160 $250 *年滿65歲或以上的長者、殘疾人士及其他優惠卡持有人均可享受優惠門票。

每位持票殘疾人士可攜一名陪同者免費入場。

優惠門票持有人需提供有效的身份/年齡證明以入場。

