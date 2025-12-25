初涉書法之道以來，葉志明（Rainy Ip）心中萌生妙想：書法，可以是立體的嗎？三十載光陰流轉，如今他成為一位屈鐵焊鐵的熟練手作者，以鐵為筆，以焊為墨，重新演繹書法這門原是平面的藝術。在他創作的《立體書法》系列中，書法從紙面「立」了起來，獲得了實在的體積和重量，從靜觀的墨跡，蛻變為面面可觀、可觸、可與光影共舞的雕塑。AI世代，追求立體視藝，《立體書法》的出現，恰巧與時代和潮流接軌。源遠流長的書法藝術，藉由現代的鋼骨，長出了新的靈魂——它依然在言說，但此刻，它擁有了更具體的形態與更遼闊的維度。

葉志明說：「寫字如寫心。」無論是承載城市記憶的《太子道》，還是凝結人間煙火的《生炒骨》，每一道鐵枝的彎折與舒展，皆是心緒的鑄形。當書法從紙面掙脫，成為一件立體雕塑；當雕塑在光線下投出如墨的影子——那虛實交錯的，是字，是境，更是潛藏於心、難以言傳的情。而鐵這種材質，其色澤隨時間層層沉澱，為每一件作品注入獨特的寧靜質地與敘事肌理。

葉志明的立體書法 以鐵為筆 以焊為墨

寫字於葉志明，是心性之學。在作品《想你：在遙遠的地方》中，「想」與「你」二字雕塑，前後錯落擺放，兩者宛如遙距相望。又如作品《寂寞》，雕塑的影子流露出空寂與落寞的情懷。透過精心布置光源，雕塑投下深淺交疊的影跡，時而如墨色暈染般濃郁，時而似晨霧氤氳般朦朧。虛實相映之間，衍生出《影子書法》。他運用材料、空間與光影，將書法從「寫字」提升至「造境」，將思念中「可望而不可即」的纏綿與縹緲，表現得淋漓盡致。

《立體書法》的創作，循着他生命經驗的經緯延展。談及《太子道：一點一劃記香港》時，他語調漸緩，目光溫潤。這座他生於斯、長於斯的城，在時間長河中改換着容貌——有些改變翻天覆地，有些消逝無聲無息，「物是人非事事休，欲語淚先流。」於是，他持續寫下那些或熟悉、或陌生的地區名、街巷名、地鐵站名，「寫一個街巷的字，就好像重溫歷史一次。」物換星移之間，未盡之言皆沉入鐵枝的曲折深處。

調動全身感官體會

面對當下，他的感知始終鮮活。《生炒骨：想起我的最愛》來自於一道家常菜的美好記憶：「生炒骨好好吃，我媽媽也很喜歡。」他以立體書法將這份飽足與快樂表達出來。《3個人字的聯想：街舞》源於銅鑼灣地鐵站的一次偶遇：「年輕人跳舞的生命力，動作誇張又充滿能量。」他捕捉舞者躍動的瞬間，將「人」字以圖像化的形式展現在《立體書法》中。

「疏可走馬，密不透風」的章法，被他轉譯至《立體書法》的三維空間中，體現在筆畫間的長短錯落、正斜相倚、前後掩映與疏密對比。從任何一個角度觀看，筆畫之間充滿呼應的張力，字的整體結構維持着一種動態的平衡。這使得靜態的書法，獲得了如舞蹈般連綿起伏的視覺韻律。

欣賞它，毋須深諳筆法流派，但可調動全身感官：走近它，觀察每一筆畫在空中的氣韻流動；觸摸它，感受雕塑的質地，讀取當中的書意與情感——《太子道》裏沉澱的時代重量，《生炒骨》中樸素而簡單的快樂，《街舞》間爆發的年輕律動。

《立體書法》讓書法突破紙上平面的限制，蛻變為一種面面可觀、處處蘊含書法美學的立體藝術。

文：劉國業、龍芷莹 圖：伍明輝