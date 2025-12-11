Patek Philippe/Cartier/Grand Seiko/Vacheron Constantin/Tudor熱選對裝錶 合襯度Up

無論個人喜好是甚麼，身邊的另一半若能理解，甚至有共同興趣，不但樂趣加倍，也助維繫感情。對於錶迷來說，如果伴侶也對腕錶有一定認識，便可一同鑽研、一同在市場上尋寶，更可找來款式相近的男女裝腕錶湊成對錶，倍添溫馨。

Patek Philippe | Cubitus

Patek Philippe相隔二十多年後才推出的全新腕錶系列，Cubitus以粗獷的方正造型配上線條一體化的鏈帶，襯以源自Nautilus的經典橫間錶盤，展現出百達翡麗獨特優雅的豪華運動風格。若想從Cubitus系列最基本的大三針款式中拼湊情侶對錶，男裝可選直徑45mm、橄欖綠面的不鏽鋼Ref. 5821/1A。假如男士手腕較幼，可與女士一起佩戴品牌今年追加的中性Ref. 7128，男士可挑選藍面白金Ref. 7128/1G，女士則選啡面玫瑰金Ref. 7128/1R，更可因應衣着隨時交換佩戴。

Cartier | Tank Louis Cartier

Cartier於1917年面世的Tank 系列固然經典，而在1922年衍生出來的Louis Cartier，則可說是同系列最玄門正宗的款式，因它是Louis Cartier先生親自設計，像坦克的長方外形、鑲圓拱寶石錶冠、羅馬數字時刻、軌道式分鐘刻度等，都是經典元素。Tank Louis Cartier系列今年新推大型款黃金版，38.1×27.75mm，錶盤飾有放射紋，搭載1899 MC自動機芯的款式最適合男士，女士可選搭載手上鏈機芯的玫瑰金小型款，尺碼29.5×22mm。

Cartier Tank Louis Cartier，錶殼：38.1×27.75mm黃金/ 機芯：1899 MC自動（大型款）/ 售價：$120,000（大型款）。

Cartier Tank Louis Cartier，錶殼：29.5×22mm玫瑰金/ 機芯：手上鏈（小型款）/ 售價：$97,500（小型款）。

Grand Seiko | Heritage Collection 62GS

誕生於1967年的62GS是Grand Seiko首款自動型號，錶殼與錶耳一氣呵成的圓弧線條，以及不設錶圈的設計都是其特色，尤其後者令錶盤面積擴大，更適合展示以自然景色為題的設計。要在Heritage Collection 62GS系列中選擇情侶對錶的話，推薦同樣配以粉紅色錶盤的SGBA413和STGK031。男裝的SGBA413直徑40mm，鈦金屬製，錶盤的櫻花紋靈感源自春分櫻花花瓣飄落河上的「花筏」情景。女裝的STGK031外號為「櫻隱」，直徑30mm，設計靈感來自春天櫻花仍被雪花遮蓋，若隱若現的迷人景象。

Grand Seiko Heritage Collection 62GS，錶殼：40mm鈦金屬（SGBA413）/ 機芯：9R65 Spring Drive自動（SBGA413）/ 售價：$53,800（SBGA413）。

Grand Seiko Heritage Collection 62GS，錶殼：30mm不鏽鋼（STGK031）/ 機芯：9S27自動（STGK031）/ 售價：$49,300（STGK031）。

Vacheron Constantin | Overseas

江詩丹頓（Vacheron Constantin）旗下的高級運動腕錶系列Overseas，在2016年經過全面革新後變得更受歡迎，現時已擴展至擁有多種不同功能款式，甚至複雜如鏤空陀飛輪、超薄萬年曆的龐大系列。要從中挑選兩款腕錶作為情侶對錶，男裝可選擇設計別樹一格的Overseas Dual Time，三角形GMT指針採用12小時制式，配合9點位日夜顯示來指示第二時區時間，41mm粉紅金錶殼配橄欖綠色放射紋，色調配搭悅目新鮮。女裝可選擇35mm綠面粉紅金Overseas Self-Winding型號，色調與男裝近似，鑲鑽錶殼更帶來閃爍視效。

Vacheron Constantin Overseas，錶殼：41mm粉紅金/ 機芯：5110 DT/2自動（Overseas Dual Time）/售價：$665,000（Overseas Dual Time）。

Vacheron Constantin Overseas，錶殼：35mm粉紅金/ 機芯：1088/1自動（Overseas Self-Winding）/ 售價：$496,000（Overseas Self-Winding）。

Tudor | Ranger

對於喜歡到各地冒險或進行各種極限運動的情侶來說，具備兩地時間顯示或世界時間顯示功能的旅行腕錶雖然流行，但卻未必適合他們。那麼不妨將目標回歸基本，放眼專為探險而設的工具錶，如Tudor正有兩款新推的Ranger，備有39mm和36mm，兩個尺碼均屬中性，男女都適合佩戴。磨砂錶殼配啞面夠粗獷，錶盤備有黑色或沙丘白色，別具曠野的原始氣息。

Tudor Ranger，錶殼：39mm不鏽鋼/ 機芯：MT5402自動（39mm）/ 售價：$28,100（39mm）。

Tudor Ranger，錶殼：36mm不鏽鋼/ 機芯：MT5400自動（36mm）/ 售價：$27,300（36mm）。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供