​同一彩虹下 他們的集體回憶｜流水帳



談到彩虹邨，除了那個已成著名打卡位的停車場天台球場，你還有甚麼印象？中英劇團早前跟循道衛理楊震社會服務處彩虹長者綜合服務中心，攜手呈獻社區口述歷史劇《我和我的彩虹》，多位表演者都是彩虹邨街坊，大部分獻出了個人戲劇首演。彩虹邨重建在即，一切美麗舊年華明日同步拆下，然而他們的集體回憶，如今編織成戲劇，留下來，成為生活過的憑證。

「口述歷史劇，不能找演員做，必須有點粗糙感。」藝術統籌黃振輝說，當一個人敘述自己的故事，經過重組，重新審視、發現、學習，也是一次療癒。他們的生活，他們的聲音，真人真事，真實地演，「就算不曾在彩虹邨生活過，但看到那種情懷和精神，一定有得着和感受。」《我和我的彩虹》於10月、11月演出兩場，戲劇導師、編劇及導演何悅欣，再次看演出，仍然感觸，「當他們很投入、很真摯地講出心底話，我會流淚。」她說，口述歷史劇的特質，是由當事人演繹真實故事，「以原本語調演出，比加鹽加醋更好。」

《我和我的彩虹》籌備時間約半年，表演者由循道衛理楊震社會服務處彩虹長者綜合服務中心推薦，有的是老街坊，有的已有小演出經驗，有的是較年輕長者。何悅欣一開始請他們分享舊照、物品，或者畫出小時候最喜歡的玩具、最懷念的味道，情景重演，梳理回憶，以至彩虹邨的歷史，也逐一訪問他們，「就像『起底』一樣，從童年問起，了解他們的人生故事。」那個講到彩虹邨單位平面結構，這個凸顯母女情，那些有獅子山精神，何悅欣從不同故事作出選取，組合拼貼。表演者也要接受戲劇訓練，在前期練習階段，她已大概掌握，哪些長者較適合做對話式的演出，哪些長者較適合做旁白，「有的能演自己，有的不能演別人。」她對這班素人演員最強烈的感受，是真摯，「他們說到自己很愛的東西時，眼神有光。」

小市民的聲音

對黃振輝來說，很多故事都很觸動，譬如有位長者，年輕時靠查電話簿（黃頁）追女仔，同名同姓的逐家逐戶找到心儀女子，最終娶得愛人歸。何悅欣則分享一個沒有寫進戲裏的故事，「有位表演者在兩歲時曾經走失，跑到很遠去，後來家人靈機一觸，在那邊找到她。」但因為難以在舞台上呈現，又跟主線沒太大扣連，「還有當年日軍斬頭等鬼故事，時間所限，不得不棄掉。」

中英劇團一直以來製作了不少口述歷史劇，黃振輝 +- 說，真人真事，有觸動人心的力量，「大歷史，從來記錄大人大事，那些小市民的聲音，那些實實在在生活過的痕跡，未必會被記錄下來，這是我們做口述歷史劇的使命。」《我和我的彩虹》演出暫告一段落，劇團正在努力跟學校斟洽，希望帶到校園表演，也積極籌募資金，盼口述歷史劇繼續走下去，「期望為一些即將消失或重建的屋邨，重演一些有人情味、有溫度的故事。」

文：黃子翔 圖：中英劇團

