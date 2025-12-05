「西九夜延場」全新演出季 港式卡巴萊現場表演體驗

今年5月，西九演藝推出卡巴萊節目系列「西九夜延場」，每月呈獻融合音樂與劇場的跨界表演，涵蓋戲劇、音樂、舞蹈、無伴奏合唱及歌劇等類型的演出，至今已舉辦逾20場，近40位表演者參與。「西九夜延場」全新演出季由2025年11月開始至明年1月，邀請觀眾一同遊歷異想天開的藝術樂園，共度充滿驚喜與感動的夜晚。

港式卡巴萊現場表演 多元作品打造奇妙夜

「西九夜延場」自2025年5月開始，於每月不定期的平日夜晚，在戲曲中心茶館劇場內呈獻多元風格的卡巴萊（Cabaret）演出，全新演出季由2025年11月開始至明年1月，邀請觀眾一同遊歷異想天開的藝術樂園，共度充滿驚喜與感動的夜晚。（相片由西九文化區管理局提供）

「西九夜延場」自2025年5月開始，於每月不定期的平日夜晚，在戲曲中心茶館劇場內呈獻多元風格的卡巴萊（Cabaret）演出，編織出獨一無二的「港式」歌廳體驗。2025年11月至明年1月的《西九夜延場》亦準備了多元藝術表演形式，如棟篤笑演出、音樂劇場、無伴奏合唱等等。夜幕漸垂，邀請觀眾舉杯飲美酒，沉醉在迷人的夜色與故事之中。

「西九夜延場」全新演出季｜4大重點表演推介

1. 《跣》2.0（音樂會版） 張雅麗

張雅麗繼今年六月首季「西九夜延場」演出廣獲好評後，再度攜手音樂總監朱肇階（Daniel Chu）與現場樂隊，升級打造《跣》2.0。（相片由西九文化區管理局提供）

張雅麗繼今年六月首季「西九夜延場」演出廣獲好評後，再度攜手音樂總監朱肇階（Daniel Chu）與現場樂隊，升級打造《跣》2.0（音樂會版）。第二部結合劇場與戲劇治療的「自我揭示」作品《跣》，以卡巴萊（Cabaret）形式演出，分享人生路上「跣親」的經歷。張雅麗一手包辦原創曲詞，以極具感染力的歌聲、歌詞及台詞作利劍，對抗遍地謊言，引領觀眾走入一段觸動心靈的共鳴旅程。

《跣》2.0（音樂會版）

日期：2025年12月16日

時間：晚上8時30分

地點：戲曲中心茶館劇場

門票：$480（貴賓桌）、$460（堂座）、$400（樓座）

備註：每張門票包含一杯飲品（酒精或非酒精），節目當晚場內亦可加購飲品。

2. 《難以說的話》 胡子彤X張蔓莎X陳苡臻

電影、音樂及網絡紅人胡子彤、張蔓莎及陳苡臻，從螢幕跳入劇場舞台，首度挑戰演出原創音樂劇場《難以說的話》 。（相片由西九文化區管理局提供）

電影、音樂及網絡紅人胡子彤、張蔓莎及陳苡臻，從螢幕跳入劇場舞台，首度挑戰演出原創音樂劇場《難以說的話》 。作品講述聚光燈背後的自我矛盾與掙扎，三位在人生分岔路口相遇的同路人，在半推半就的人生，患得患失之間，學會自處、成長，並為彼此送上一點光芒。

演出透過虛實結合的演繹方式及歌曲，讓三位靈魂伴侶在舞台上相互拷問與取笑，在幽默中尋覓處世智慧，讓觀眾可近距離窺見他們遊走於「真」與「假」之間，從另一面向了解他們既真又假的矛盾與掙扎。

《難以說的話》

日期：2025年12月18日

時間：晚上8時30分

地點：戲曲中心茶館劇場

門票：$600（貴賓桌）、$580（堂座）、$520（樓座）

備註：每張門票包含一杯飲品（酒精或非酒精），節目當晚場內亦可加購飲品。

3. 《茶杯裡的時光》Eventopia動感之夜

Eventopia動感之夜《茶杯裡的時光》，以精心編排的舞步配搭醉人歌聲，加上令人讚嘆的佛蘭明高舞蹈及現場壁畫創作，為觀眾送上豐富的視聽享受。（相片由西九文化區管理局提供）

Eventopia動感之夜《茶杯裡的時光》集合舞蹈、音樂、馬戲及現場藝術等不同範疇的藝術家，於舞台上大展身手。精心編排的舞步配搭醉人歌聲，加上令人讚嘆的佛蘭明高舞蹈及現場壁畫創作，高雅氣氛與歡快能量共冶一爐，為觀眾送上豐富的視聽享受。

佛蘭明高舞蹈源自西班牙南部，是一種融合了歌唱、音樂與舞蹈藝術形式的即興演出，以強勁的肢體動作充滿戲劇張力。音樂將貫穿整晚演出，樂手與歌者演繹風格多元的曲目，糅合熱情的佛蘭明高舞蹈，讓觀眾全情投入卡巴萊演出的迷人氛圍。

《茶杯裡的時光》

日期：2026年1月14日

時間：晚上8時30分

地點：戲曲中心茶館劇場

門票：$420（貴賓桌）、$400（堂座）、$340（樓座）

備註：每張門票包含一杯飲品（酒精或非酒精），節目當晚場內亦可加購飲品。

4. 《演員的自我搔癢》許晉邦

近年由演員轉型至幕後、並憑藉編劇才華備受矚目的許晉邦，將重返舞台，帶來棟篤笑《演員的自我搔癢》。（相片由西九文化區管理局提供）

近年由演員轉型至幕後、並憑藉編劇才華備受矚目的許晉邦，將重返舞台，帶來棟篤笑《演員的自我搔癢》。他以演員的獨特視角，遊走於自嘲與洞見之間，展開一場與內心的靈魂對話，讓大家一起「止止痕、頂頂癮」。

許晉邦自12年前從香港演藝學院戲劇學院表演系畢業後，活躍於舞台與電視界，近年更進軍編劇領域，其作品《半桶水》榮獲「第33屆香港舞台劇獎最佳劇本」，充分展現其跨域創作實力。

《演員的自我搔癢》

日期：2026年1月12日

時間：晚上8時30分

地點：戲曲中心茶館劇場

門票：$420（貴賓桌）、$400（堂座）、$340（樓座）

備註：每張門票包含一杯飲品（酒精或非酒精），節目當晚場內亦可加購飲品。

圖片及資料來源：西九文化區管理局