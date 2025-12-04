《胡桃夾子》香港版五載傳承 海洋公園熊貓姊弟化身舞影 續寫香港聖誕神話

香港芭蕾舞團自2021年首演的原創《胡桃夾子》，即將於今月迎來第五度聖誕上演，累計場次將突破一百大關，觀眾總人次逾14萬，奠定其作為當代香港最具代表性舞劇的地位。這個給香港人的作品更特別加入新元素，包括天星小輪，以及海洋公園可愛大熊貓雙胞胎加加和得得造型的角色，在竹林雪景與主角嘉麗及胡桃夾子共舞，一同見證作品歷年來的情懷和文化內涵。

以香港為本的經典詮釋

《胡桃夾子》由藝術總監衛承天重新編創，捨棄傳統歐洲宮廷故事，轉以香港中半山大宅為起點，將前九廣鐵路鐘樓、人力車、長洲搶包山、皮影戲、醒獅、美味點心等本土場景，融入柴可夫斯基的不朽樂章中。故事講述主角嘉麗在平安夜晚上，與弟弟費殊及胡桃夾子王子展開歷險，打倒邪惡老鼠王並拯救魔幻國度。作品於2024年榮獲聯合國教科文組織「卓越之星」獎及第12屆「香港精神獎」文化貢獻獎，演出備受國際肯定。

衛承天表示：「《胡桃夾子》盛載本土精神，充滿想像力，是一封寫給香港的情書。作品將香港歷史及風土民情結合芭蕾經典，以精妙的芭蕾語言及新穎的設計元素，向本土文化致敬。」

跨界合作的深層意義

港芭行政總監李易璇指出，港芭與海洋公園同為香港文化與公共教育的重要機構，近年均致力可持續發展與保育教育。今次合作不單擴展藝術的呈現方式，亦希望觀眾在欣賞舞蹈之餘，思考環境保護的重要性。「我們希望透過舞劇，連結文化、旅遊與生活，吸引世界各地旅客來港，體驗香港作為國際文化之都的獨特魅力。」

《胡桃夾子》 5周年展覽

即日起至12月14日，香港文化中心大堂將設有《胡桃夾子》 5周年展覽，分享舞劇背後的創作靈感與巧思。同場更展出港芭與香港城市大學人文社會科學院聯合創作的藝術作品，以及海洋公園人氣熊貓寶寶「竹林雪景」主題區！

今年共22場，自12月12日起至28日止，假香港文化中心大劇院上演。12-26日的場次由香港小交響樂團作現場伴奏。這部製作亦是主角嘉麗的成長故事，她在旅程中蛻變成大人，亦從中學習保留童心。相信這部經典會令觀眾有所啟發，體會到施予及愛的真諦

恒基兆業地產榮譽呈獻《胡桃夾子》

日期：2025年12月12日至28日

地點：香港文化中心大劇院

節目長度：約2小時5分鐘

門票：$180-$1200 （本地全日制學生及長者享半價購票優惠）

門票現於城市售票網有售

圖片來源：香港芭蕾舞團