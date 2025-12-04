Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《胡桃夾子》香港版五載傳承 海洋公園熊貓姊弟化身舞影 續寫香港聖誕神話

Art Can
更新時間：10:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-04 HKT

香港芭蕾舞團自2021年首演的原創《胡桃夾子》，即將於今月迎來第五度聖誕上演，累計場次將突破一百大關，觀眾總人次逾14萬，奠定其作為當代香港最具代表性舞劇的地位。這個給香港人的作品更特別加入新元素，包括天星小輪，以及海洋公園可愛大熊貓雙胞胎加加和得得造型的角色，在竹林雪景與主角嘉麗及胡桃夾子共舞，一同見證作品歷年來的情懷和文化內涵。

以香港為本的經典詮釋

《胡桃夾子》由藝術總監衛承天重新編創，捨棄傳統歐洲宮廷故事，轉以香港中半山大宅為起點，將前九廣鐵路鐘樓、人力車、長洲搶包山、皮影戲、醒獅、美味點心等本土場景，融入柴可夫斯基的不朽樂章中。故事講述主角嘉麗在平安夜晚上，與弟弟費殊及胡桃夾子王子展開歷險，打倒邪惡老鼠王並拯救魔幻國度。作品於2024年榮獲聯合國教科文組織「卓越之星」獎及第12屆「香港精神獎」文化貢獻獎，演出備受國際肯定。

衛承天表示：「《胡桃夾子》盛載本土精神，充滿想像力，是一封寫給香港的情書。作品將香港歷史及風土民情結合芭蕾經典，以精妙的芭蕾語言及新穎的設計元素，向本土文化致敬。」

跨界合作的深層意義 

港芭行政總監李易璇指出，港芭與海洋公園同為香港文化與公共教育的重要機構，近年均致力可持續發展與保育教育。今次合作不單擴展藝術的呈現方式，亦希望觀眾在欣賞舞蹈之餘，思考環境保護的重要性。「我們希望透過舞劇，連結文化、旅遊與生活，吸引世界各地旅客來港，體驗香港作為國際文化之都的獨特魅力。」

《胡桃夾子》 5周年展覽 

即日起至12月14日，香港文化中心大堂將設有《胡桃夾子》 5周年展覽，分享舞劇背後的創作靈感與巧思。同場更展出港芭與香港城市大學人文社會科學院聯合創作的藝術作品，以及海洋公園人氣熊貓寶寶「竹林雪景」主題區！

今年共22場，自12月12日起至28日止，假香港文化中心大劇院上演。12-26日的場次由香港小交響樂團作現場伴奏。這部製作亦是主角嘉麗的成長故事，她在旅程中蛻變成大人，亦從中學習保留童心。相信這部經典會令觀眾有所啟發，體會到施予及愛的真諦

恒基兆業地產榮譽呈獻《胡桃夾子》

  • 日期：2025年12月12日至28日
  • 地點：香港文化中心大劇院
  • 節目長度：約2小時5分鐘 
  • 門票：$180-$1200 （本地全日制學生及長者享半價購票優惠）
  • 門票現於城市售票網有售

圖片來源：香港芭蕾舞團

最Hit
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
6小時前
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
8小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
17小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
18小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
22小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
17小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
19小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
14小時前