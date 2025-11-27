佳士得《香港雅逸精品周》藏家精選奢華臻品秋拍新焦點

當下正是各大國際拍賣行舉行2025年秋季拍賣活動的黃金檔期，好像佳士得（Christie's）就於11月21日至27日在其設於中環The Henderson的亞太區總部舉辦香港雅逸精品周，也藉以慶祝這所總部遷址一周年。是次秋拍會以一連串的預展和拍賣（提供現場及網上拍賣部分），為鍾情珍稀珠寶、腕錶、手袋，以至名酒佳釀的收藏家與時尚愛好者，帶來珍罕難求的奢華拍品，有興趣者值得留意，也許當中正可遇上尋覓多時的心頭好。

佳士得秋拍｜瑰麗珠寶與名錶專場

今次佳士得香港雅逸精品周的瑰麗珠寶及翡翠首飾現場拍賣中， 焦點項目是一條名為「The Royal Blue」的項鏈，這件獨一無二、極至珍稀的珠寶作品，鑲嵌了16顆共重達104.61卡的罕有枕形喀什米爾皇家藍藍寶石，估價介乎1億至1.5 億港元（1,300萬至1,900萬美元）， 成為今年亞洲拍賣市場上估價最高的珠寶作品。此項鏈所鑲嵌的璀璨藍寶石全部來自喀什米爾礦場，無論顏色和色調均屬頂級品質，加上全部經鑑定為藍寶石中最難得的「皇家藍」級別，自然吸引珠寶藏家熱切關注。至於同場進行拍賣的逾百件珠寶逸品，還包括質素同樣是頂級的彩色鑽石、有色寶石、珍稀翡翠等首飾及單顆寶石珍品。

珠寶以外，當然少不了名錶， 今次特別舉行的「邵在正John Shaw 百達翡麗珍藏」單一藏家珍品專場拍賣，便是由著名鐘錶專家邵先生精選59枚珍罕難求的百達翡麗（Patek Philippe）現代與古董複雜功能腕錶，其中就包括品牌擁躉夢寐以求的型號5016R，於1993年面世的型號5016是集三問報時、逆跳日期萬年曆及陀飛輪於一身的複雜功能腕錶。此外，為期兩日的「成就」及「誌極（第二部分）」系列拍賣活動，則帶來多枚時計精品，以及兩枚經典作品，說的就是配以法文曆法的傳奇百達翡麗18K 金型號1518，以及配以香檳色錶盤的型號6239勞力士Daytona「Paul Newman」18K金計時碼錶。

百達翡麗18K紅金三問萬年曆腕錶，具備陀飛輪、逆返日曆、月相顯示等功能，錶殼型號5016R，機芯編號1'905'024，約1995年製。估價3,000,000 – 6,000,000港元。

百達翡麗18K紅金腕錶，錶徑35毫米，錶盤以掐絲琺琅描繪大溪地森林，型號1595，機芯編號720'208，錶殼編號422'869，1952年製。估價4,000,000 – 8,000,000港元。

百達翡麗18K紅金萬年曆追針計時腕錶，配月相、24小時及閏年顯示，配黑色錶盤、測速器度標及羅馬數字，型號5004R-024，約2009年製。估價4,000,000 – 8,000,000港元。

佳士得秋拍｜限定版手袋與私藏佳釀

至於足以令無數「包包控」為之着迷的「典雅傳承：手袋及配飾」現場拍賣，有鑑於在春季拍賣中的一個愛馬仕（Hermès）Quelle Idole手袋以破紀錄高價成交，今季佳士得再搜來更多此品牌的佳作，包括喜馬拉雅鱷魚皮Birkin柏金包、白色拼霧霾灰色Faubourg柏金包、霧面珍珠灰色Quelle Idole手袋， 還有首次亮相拍場的珍罕復古迷你Kelly Bag。同場亦有路易威登（Louis Vuitton）及香奈兒（Chanel） 的趣味限量袋款，以及兩襲首登香港拍場的Dior高訂晚裝。

另一邊廂的名酒拍賣，一向吸引一眾愛品酒的鑑賞家及新世代藏家，來到「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第四部分」，競投盛況可不比第一至三部分遜色。佳釀珍藏包羅藏家求之若渴的Henri Jayer名釀，其他精彩拍品就有1992年份的Vosne- Romanée、1990年代至2001年份的經典Cros Parantoux等等。

INFO

2025年秋季香港雅逸精品周（網上拍賣）

11月18日至11月28日 | 熱忱藏家萃選臻釀

11月20日至12月3日 | 香港精緻名錶

11月26日至12月5日 | 瑰麗珠寶及翡翠首飾

文：Maisie Lau 圖：佳士得提供