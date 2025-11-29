陳祖泳 – Pink Pearl：一場法越家宴｜圍爐談藝

富國島度假期間令我最難忘的，是在JW萬豪富國島翡翠灣度假酒店的Pink Pearl餐廳，享受由米芝蓮星級名廚Olivier Elzer親自主理的法式地中海午餐。

Olivier Elzer可以說是半個的香港人，在香港生活了16年，最近才搬到澳門。他的國際視野和本地經驗，讓這場盛宴既有法國的浪漫，也有亞洲的細膩。菜單以新鮮海鮮為主角，展現主廚對食材的尊重與創意。前菜是精緻的富國島海鮮冷盤：肥美生蠔、鋪底生魚片的魚子醬、冰鎮龍蝦和海膽，每一口都鮮甜無比。熱盤則是普羅旺斯風味水波蛋，搭配番茄、甜椒和大蒜，溫潤香氣讓人感受到家的溫暖。

主菜選擇同樣精彩，包括巴斯克風味烤黃雞，外皮酥脆、肉質鮮嫩；炭烤當地鮮魚配苦苣沙拉和孔泰芝士，淋上特製橄欖油醬汁，清爽又有層次；自家製意大利麵佐櫻桃番茄、香蒜和Stracciatella乳酪，細膩濃郁。每一道都體現主廚對食材的精準掌控與法式料理的細膩精神。甜點是另一場驚喜：從芝士拼盤、香草奶油佐芒果醬與烤開心果、新鮮水果沙律配薄荷與柑橘雪葩，到鹹焦糖香草冰淇淋，最後還有巨大的貝殼珍珠巧克力作為禮物。

在Pink Pearl餐廳用膳也是一種享受，餐廳坐落於粉紅色歐式建築內，高挑的天花板懸掛着巨型白色地球吊燈，四周法式玻璃門讓陽光灑滿每個角落。牆上掛滿精緻畫作，空氣中流淌着現場DJ播放的流行樂，令優雅空間多了一份現代時尚感。下次計劃假期，不妨把這個粉紅色大宅和星級午餐加入你的清單！

文：陳祖泳

