Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳祖泳 – Pink Pearl：一場法越家宴｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2025-11-29 HKT
發佈時間：09:00 2025-11-29 HKT

富國島度假期間令我最難忘的，是在JW萬豪富國島翡翠灣度假酒店的Pink Pearl餐廳，享受由米芝蓮星級名廚Olivier Elzer親自主理的法式地中海午餐。

Olivier Elzer可以說是半個的香港人，在香港生活了16年，最近才搬到澳門。他的國際視野和本地經驗，讓這場盛宴既有法國的浪漫，也有亞洲的細膩。菜單以新鮮海鮮為主角，展現主廚對食材的尊重與創意。前菜是精緻的富國島海鮮冷盤：肥美生蠔、鋪底生魚片的魚子醬、冰鎮龍蝦和海膽，每一口都鮮甜無比。熱盤則是普羅旺斯風味水波蛋，搭配番茄、甜椒和大蒜，溫潤香氣讓人感受到家的溫暖。

主菜選擇同樣精彩，包括巴斯克風味烤黃雞，外皮酥脆、肉質鮮嫩；炭烤當地鮮魚配苦苣沙拉和孔泰芝士，淋上特製橄欖油醬汁，清爽又有層次；自家製意大利麵佐櫻桃番茄、香蒜和Stracciatella乳酪，細膩濃郁。每一道都體現主廚對食材的精準掌控與法式料理的細膩精神。甜點是另一場驚喜：從芝士拼盤、香草奶油佐芒果醬與烤開心果、新鮮水果沙律配薄荷與柑橘雪葩，到鹹焦糖香草冰淇淋，最後還有巨大的貝殼珍珠巧克力作為禮物。

在Pink Pearl餐廳用膳也是一種享受，餐廳坐落於粉紅色歐式建築內，高挑的天花板懸掛着巨型白色地球吊燈，四周法式玻璃門讓陽光灑滿每個角落。牆上掛滿精緻畫作，空氣中流淌着現場DJ播放的流行樂，令優雅空間多了一份現代時尚感。下次計劃假期，不妨把這個粉紅色大宅和星級午餐加入你的清單！

文：陳祖泳
 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
15小時前
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 政府18區設弔唁處 工程公司3負責人涉誤殺獲准保釋
突發
5小時前
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
樓市動向
8小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜房委會即時放寬按揭貸款規定 業主可延期還款即時生效
大埔宏福苑五級火｜房委會放寬未補地價業主按揭貸款規定 允延期償還供款
社會
3小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
17小時前
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
01:10
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
政情
7小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
5小時前