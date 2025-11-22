譚紀豪 – 站在命運的邊緣｜圍爐談藝

鹽田千春深圳個展《命運的邊緣》我3月份第一時間去看了，當時抱着兩年前那次沒去的遺憾，這次去過就滿足了。怎料看完後不時想起她用黑白紅三色絲線織起的網，有時一失神，思維從線網走出來竟已過了半小時。看展多年，很少碰到這種「後勁凌厲」的展覽。

看鹽田千春很容易想到草間彌生，後者用點前者用線，都密集得令人喘不過氣。從點到線，在幾何上升了一個維度，放諸人生，就是內在呐喊演變成世界聯動。命運用線連繫眾生，織成了網，是人際網，也是情網。

關於線，鹽田曾解釋過，黑色是生命的草稿，白色象徵開始的空白與結束的喪禮，紅色是連繫人與人之間的血管。中國有月老牽紅線的傳說，日本也有寓言説新生兒小指縛着紅線，與他人相連，今生注定相遇並影響彼此生命。

我站在鹽田編織的線網外面，看見密密麻麻的紅線包裹着萬物，以為自己是個旁觀者，焉知我只是在更大的網內，被命運的眼睛盯着。網中人要解脫，只有一個辦法，就是扯斷某些紅線⋯⋯

早就知道，沙漠後面是另一個沙漠，過了這座山還有另一座山，只是沒行過不甘心而已。對鹽田千春，癌症過後，還是癌症。癌病復發以來，她每個展覽都給死神留了位置。這次深圳展有個作品叫《脆弱的身體》，病床被輸血管包圍，是身體的牢籠，床頭以三色絲線織成圖案，是心靈的自由。看到這作品，我想起至親的病榻，欲哭無淚。

文：譚紀豪