Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪 – 站在命運的邊緣｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：09:00 2025-11-22 HKT

鹽田千春深圳個展《命運的邊緣》我3月份第一時間去看了，當時抱着兩年前那次沒去的遺憾，這次去過就滿足了。怎料看完後不時想起她用黑白紅三色絲線織起的網，有時一失神，思維從線網走出來竟已過了半小時。看展多年，很少碰到這種「後勁凌厲」的展覽。

看鹽田千春很容易想到草間彌生，後者用點前者用線，都密集得令人喘不過氣。從點到線，在幾何上升了一個維度，放諸人生，就是內在呐喊演變成世界聯動。命運用線連繫眾生，織成了網，是人際網，也是情網。

關於線，鹽田曾解釋過，黑色是生命的草稿，白色象徵開始的空白與結束的喪禮，紅色是連繫人與人之間的血管。中國有月老牽紅線的傳說，日本也有寓言説新生兒小指縛着紅線，與他人相連，今生注定相遇並影響彼此生命。

我站在鹽田編織的線網外面，看見密密麻麻的紅線包裹着萬物，以為自己是個旁觀者，焉知我只是在更大的網內，被命運的眼睛盯着。網中人要解脫，只有一個辦法，就是扯斷某些紅線⋯⋯

早就知道，沙漠後面是另一個沙漠，過了這座山還有另一座山，只是沒行過不甘心而已。對鹽田千春，癌症過後，還是癌症。癌病復發以來，她每個展覽都給死神留了位置。這次深圳展有個作品叫《脆弱的身體》，病床被輸血管包圍，是身體的牢籠，床頭以三色絲線織成圖案，是心靈的自由。看到這作品，我想起至親的病榻，欲哭無淚。

文：譚紀豪

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前