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@cosme美妝大賞 | 上半年新秀賞

東 TOUCH
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「2026年度@cosme美妝大賞 上半年新秀賞」日前正式於香港、日本兩地發佈！當中憑藉香港、日本真實網友評價、社群關注度及搜尋熱度，以嚴謹客觀演算法，選出最矚目美妝新星。

＠cosme HONG KONG旗艦店特別設立以美妝大賞為主題嘅期間限定店，一站式展示最具代表性港日美妝大賞區，逾萬呎空間化身為最具話題性美妝新品主題樂園，G/F匯集港日「人氣熱賣 x 得獎精選」超好用新品及限定禮遇，呈現「港日話題美妝新品體驗」；至於1F K-BEAUTY韓系美妝POP UP，匯集超過10個最具關注度韓系話題品牌，全面解密2026上半年韓國最流行美妝與保養趨勢！

其中韓國新一代頂級化妝師 / 星級彩妝師RISABAE更親臨現場分享由佢創立話題彩妝品牌TWO SLASH FOUR全系列話題美妝好物！

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