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Apple 2026 Pride Collection

東 TOUCH
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蘋果為慶祝Pride Month，2017年開始每年締造Pride Collection，展現出一條簡單彩虹錶帶如何演變成蘋果最具表現力和最富巧思設計系列，每年都透過色彩、紋理和細節講述不同故事。

全新2026 Pride Collection當中包括嶄新Apple Watch錶帶、錶盤以及iPhone / iPad wallpaper。其中Apple Watch 46毫米Pride Edition運動手環，錶帶由11種不同顏色尼龍紗線編織而成，呈現出彩虹般絢麗色彩，交織出別具層次波紋圖案，設計展現「塑造全球LGBTQ+群體獨特身份認同理念」，彰顯世界各地LGBTQ+社群所展現獨特個性；更於相襯錶面之上，一系列色彩動態折射，兩款設計：放射式設計顯示對齊小時刻度顏色切片，垂直版本則為多彩線條綴上朦朧效果！

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