Apple 2026 Pride Collection

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苹果为庆祝Pride Month，2017年开始每年缔造Pride Collection，展现出一条简单彩虹表带如何演变成苹果最具表现力和最富巧思设计系列，每年都透过色彩、纹理和细节讲述不同故事。

全新2026 Pride Collection当中包括崭新Apple Watch表带、表盘以及iPhone / iPad wallpaper。其中Apple Watch 46毫米Pride Edition运动手环，表带由11种不同颜色尼龙纱线编织而成，呈现出彩虹般绚丽色彩，交织出别具层次波纹图案，设计展现「塑造全球LGBTQ+群体独特身份认同理念」，彰显世界各地LGBTQ+社群所展现独特个性；更于相衬表面之上，一系列色彩动态折射，两款设计：放射式设计显示对齐小时刻度颜色切片，垂直版本则为多彩线条缀上朦胧效果！

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