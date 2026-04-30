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Apple | Tim Cook即將離任蘋果CEO！

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Apple蘋果宣佈，帶領蘋果成為市值4兆美元公司並於後Steve Jobs時代塑造品牌形象嘅Tim Cook執掌公司近15年後將卸任CEO一職！

蘋果硬體工程資深副總裁（現年50歲）John Ternus將於9月1日接任，在蘋果工作25年，多年來領導蘋果重大產品開發，一直被視為Tim重要內部繼任者，John於2001年加入蘋果，並於負責Mac和iPad開發過程中逐步晉升。佢將成為蘋果五十年歷史上第八位CEO，自蘋果聯合創辦人Steve Jobs於1997年回歸併擔任CEO直至2011年離世（Tim接任）以來第三位CEO。John：「我非常感激能有機會繼續推進蘋果使命，我很幸運曾在Steve Jobs手下工作，並有Tim Cook為我嘅導師。」

Tim將擔任蘋果董事會執行主席，並將繼續擔任執行長至夏季結束，以確保平穩過渡。自2011年Steve因健康原因辭職後，Tim一直領導蘋果，蘋果年利潤超過1,100億美元，公司市值飆升十倍以上，達到4兆美元，作為全球最具影響力公司之一來說，絕對屬於一個重大領導層變動，一個重要時代結束！

Tim在一份新聞稿中表示：「我全心全意熱愛蘋果，我非常感激有機會與才華橫溢、銳意創新、充滿創造力且關懷備至團隊共事，始終堅定不移地致力於豐富客戶生活，並創造世界上最好產品和服務。能夠擔任蘋果CEO，並受託領導一間卓越公司，成為我畢生最大嘅榮幸。」

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