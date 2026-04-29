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JIL SANDER &《apartamento》REFERENCE LIBRARY

東 TOUCH
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6小時前
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culture

日本傳奇唱片店CISCO RECORDS於JIL SANDER東京銀座店內限定重新再現、釋出「JIL SANDER SOUND ZINE」企劃之後，JIL SANDER於米蘭設計週期間（4月20至24日）與西班牙室內設計雜誌《apartamento》於JIL SANDER Foro Showroom（Via Luca Beltrami 5）聯袂締造「REFERENCE LIBRARY」展覽，當中匯聚由來自世界各地具獨特視角作家、設計師、藝術家、建築師、電影製作人、思想家與創意之士等精心挑選60本書，每本書都反映個人參考、影響或記憶！

60本陪伴人生不同時刻個人讀物，60種視角，其中包括Italo Calvino《II Barone Rampante》、Goliarda Sapienza《Ancestrale》、Giorgio Manganelli《Centuria》等，設置於由米蘭建築事務所studiooutte設計同一靜謐沉思展示空間，多個鉻合金講台一字排開，並被閱讀燈溫暖地照耀，倒影被鏡面牆反射，觀者可以放慢腳步，隨心所欲閱讀、觸摸、品鑑。展覽每小時只有60個名額，每位參觀者登記後會獲邀進入圖書館，並獲贈一對白手套，滿滿儀式感珍而重之翻閱細讀書中自有另一角度 / 吉光片羽 / 情感 / 記憶 / 世界。

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