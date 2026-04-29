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JIL SANDER &《apartamento》REFERENCE LIBRARY

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日本传奇唱片店CISCO RECORDS于JIL SANDER东京银座店内限定重新再现、释出「JIL SANDER SOUND ZINE」企划之后，JIL SANDER于米兰设计周期间（4月20至24日）与西班牙室内设计杂志《apartamento》于JIL SANDER Foro Showroom（Via Luca Beltrami 5）联袂缔造「REFERENCE LIBRARY」展览，当中汇聚由来自世界各地具独特视角作家、设计师、艺术家、建筑师、电影制作人、思想家与创意之士等精心挑选60本书，每本书都反映个人参考、影响或记忆！

60本陪伴人生不同时刻个人读物，60种视角，其中包括Italo Calvino《II Barone Rampante》、Goliarda Sapienza《Ancestrale》、Giorgio Manganelli《Centuria》等，设置于由米兰建筑事务所studiooutte设计同一静谧沉思展示空间，多个铬合金讲台一字排开，并被阅读灯温暖地照耀，倒影被镜面墙反射，观者可以放慢脚步，随心所欲阅读、触摸、品鉴。展览每小时只有60个名额，每位参观者登记后会获邀进入图书馆，并获赠一对白手套，满满仪式感珍而重之翻阅细读书中自有另一角度 / 吉光片羽 / 情感 / 记忆 / 世界。

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