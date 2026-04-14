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BEDWIN & THE HEARTBREAKERS x OTW By VANS

東 TOUCH
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18小時前
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fashion

除咗FDMTL x OTW by VANS Tabi足袋型Authentic / 襤褸Boro Slip-on將於2026年秋冬釋出備受矚目之外，渡邊真史主理品牌BEDWIN & THE HEARTBREAKERS x OTW By VANS 3度目聯名系列將於本周六正式發售！

繼2021年和2023年之後，第三回合作設計靈感源自渡邊真史十幾歲時訂製嘅一對VANS頭巾鞋，今回再度採用標誌性Paisley花紋圖案，以自青少年時期就鍾愛嘅Authentic和Half Cab鞋款為基礎，除使用傳統布料外，採用獨特Bandana腰果花圖案設計，賦予別具一格深邃藏藍色，BEDWIN & THE HEARTBREAKERS鍾愛美國西岸文化，一個多元種族融合、形成社區並展現各自獨特文化場所。今回將各具特色圖案 / 色彩多元元素融入鞋款之中，靈感源自物料紋理隨時間推移而發生變化，隨著穿著和歲月流逝而愈發獨特，最終呈現出穿著者個性鮮明生活方式，聯乘系列將於本周三BEDWIN & THE HEARTBREAKERS官方線上商店開始預購。

BEDWIN & THE HEART BREAKERS x OTW by Vans Authentic

4414,300円

BEDWIN & THE HEART BREAKERS x OTW by Vans Half Cab

3315,950円

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