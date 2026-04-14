BEDWIN & THE HEARTBREAKERS x OTW By VANS

fashion

除咗FDMTL x OTW by VANS Tabi足袋型Authentic / 褴褛Boro Slip-on将于2026年秋冬释出备受瞩目之外，渡边真史主理品牌BEDWIN & THE HEARTBREAKERS x OTW By VANS 3度目联名系列将于本周六正式发售！

继2021年和2023年之后，第三回合作设计灵感源自渡边真史十几岁时订制嘅一对VANS头巾鞋，今回再度采用标志性Paisley花纹图案，以自青少年时期就钟爱嘅Authentic和Half Cab鞋款为基础，除使用传统布料外，采用独特Bandana腰果花图案设计，赋予别具一格深邃藏蓝色，BEDWIN & THE HEARTBREAKERS钟爱美国西岸文化，一个多元种族融合、形成社区并展现各自独特文化场所。今回将各具特色图案 / 色彩多元元素融入鞋款之中，灵感源自物料纹理随时间推移而发生变化，随著穿著和岁月流逝而愈发独特，最终呈现出穿著者个性鲜明生活方式，联乘系列将于本周三BEDWIN & THE HEARTBREAKERS官方线上商店开始预购。

BEDWIN & THE HEART BREAKERS x OTW by Vans Authentic

4414,300円

BEDWIN & THE HEART BREAKERS x OTW by Vans Half Cab

3315,950円

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk