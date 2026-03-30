Nothing Phone | (4a) Pro / Headphone (a)

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做人都係簡單啲好，如果真係要分Tier，歌只有：想聽 / Next或熄機，人：想見 / 不如 不見，正如電影《末世狂沙》Sirāt代表西班牙語中天堂與地獄之間一條橋嘅名字，一條內在、精神上道路，冇中間位，大概欣賞Nothing設計美學嘅，都係一樣！

Headphone (a)

今回釋出Headphone (a)延續品牌標誌性設計語言，無論Graphics或硬件設計，發展出一套獨到風格，提供粉紅 / 黃 / 白 / 黑四色之選，當中首推新增如煎蛋嘅玩味黃色及亮麗迷人粉紅；310g輕量化機身搭配透氣記憶海綿耳墊，確保能享受全天候舒適佩戴感；具備IP52防護等級，提供經認證日常防塵防髒保護，以及內部組件防水保護；關閉主動降噪（ANC）情況下，單次充電可連續聆聽長達5日（135小時）時間，比市場領導者多出一半續航力，重新定義同級最佳電池續航力極限！

黑 / 白 / 粉紅色今日登場，而備受矚目黃色則將於4月7日上架，留意！

Phone (4a)系列

同樣新登場Phone (4a)系列，專攻中階市場，延續並進化Nothing標誌性設計，具有大膽配色選擇、配備先進潛望式長焦鏡頭，以及強大Snapdragon效能。透過Nothing OS 4.1，將獲得更聰明AI工具與深度個人化設定，憑藉Essential AI工具簡化日常生活，Essential Space首次於(4a) 系列上支援雲端存取，實現手機、桌機、筆電等多平台間無縫使用體驗。

Phone (4a) Pro

其中Phone (4a) Pro賦予更精緻透明設計、更堅固物料、強化耐用性，並搭載旗艦級晶片，提供同級最佳相機體驗。標誌性透明設計將相機與揚名Glyph Matrix完美整合，與金屬機身無縫銜接，展現出未來感設計特色，Cool！透過由137顆mini-LED組成旗艦級Glyph Matrix減少螢幕干擾（亮度提升100% 達到約3000 nits，提供更銳利、更細緻通知顯示），讓注意力集中於重要事物上，客製化為來電、聯絡人與通知分配個性化燈光模式。

Phone (4a) Pro搭載6.83吋AMOLED螢幕、1.5K解析度、450 PPI以及144 Hz更新率，帶來絲般順滑滑動體驗，峰值亮度達到5000 nits (HDR)，為Nothing迄今最亮螢幕；採用精密工藝締造金屬一體成型機身，機身厚度僅7.95mm，成為Nothing有史以來最薄手機。金屬表面提供頂級觸感體驗，並配備5300mm² VC均溫板散熱系統強化冷卻效果，同時具備IP65防塵防水等級及支援25公分水深浸泡20分鐘防護能力。（Phone (4a) Pro黑 / 銀 / 粉紅色將於3月28日釋出）

Phone (4a)

至於Phone (4a) 透明設計上半部突顯中央鏡頭、紅色錄影指示燈以及全新Glyph Bar，強調功能性；下半部則透過透明玻璃展示內部結構。強化金屬按鍵、加固相機模組與強化邊框提供更高耐用性，具備IP64防護等級及支援25公分水深浸泡20分鐘客製化防護，透視藍配色極搶眼！

Phone (4a) 引入改良版Glyph Bar，由7個方形發光區內63顆mini-LED組成，每個方塊均可精準控制，提供高達3500 nits純淨均勻照明，比Phone (3a) Glyph Interface亮度提升40%。利用三項專利技術，包括雙色注塑燈罩，確保零漏光、無黃邊且光線擴散柔和，即使強光下亦能清晰顯示通知，Glyph Bar同時可作為拍照或錄影時柔和補光燈。（Phone (4a) 黑 / 白 / 粉紅 / 藍色，今日推出）

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