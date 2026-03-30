Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Nothing Phone | (4a) Pro / Headphone (a)

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
8小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

gadgets

做人都系简单啲好，如果真系要分Tier，歌只有：想听 / Next或熄机，人：想见 / 不如 不见，正如电影《末世狂沙》Sirāt代表西班牙语中天堂与地狱之间一条桥嘅名字，一条内在、精神上道路，冇中间位，大概欣赏Nothing设计美学嘅，都系一样！

Headphone (a) 

今回释出Headphone (a)延续品牌标志性设计语言，无论Graphics或硬件设计，发展出一套独到风格，提供粉红 / 黄 / 白 / 黑四色之选，当中首推新增如煎蛋嘅玩味黄色及亮丽迷人粉红；310g轻量化机身搭配透气记忆海绵耳垫，确保能享受全天候舒适佩戴感；具备IP52防护等级，提供经认证日常防尘防脏保护，以及内部组件防水保护；关闭主动降噪（ANC）情况下，单次充电可连续聆听长达5日（135小时）时间，比市场领导者多出一半续航力，重新定义同级最佳电池续航力极限！

黑 / 白 / 粉红色今日登场，而备受瞩目黄色则将于4月7日上架，留意！

Phone (4a)系列

同样新登场Phone (4a)系列，专攻中阶市场，延续并进化Nothing标志性设计，具有大胆配色选择、配备先进潜望式长焦镜头，以及强大Snapdragon效能。透过Nothing OS 4.1，将获得更聪明AI工具与深度个人化设定，凭借Essential AI工具简化日常生活，Essential Space首次于(4a) 系列上支援云端存取，实现手机、桌机、笔电等多平台间无缝使用体验。

Phone (4a) Pro

其中Phone (4a) Pro赋予更精致透明设计、更坚固物料、强化耐用性，并搭载旗舰级晶片，提供同级最佳相机体验。标志性透明设计将相机与扬名Glyph Matrix完美整合，与金属机身无缝衔接，展现出未来感设计特色，Cool！透过由137颗mini-LED组成旗舰级Glyph Matrix减少萤幕干扰（亮度提升100% 达到约3000 nits，提供更锐利、更细致通知显示），让注意力集中于重要事物上，客制化为来电、联络人与通知分配个性化灯光模式。

Phone (4a) Pro搭载6.83吋AMOLED萤幕、1.5K解析度、450 PPI以及144 Hz更新率，带来丝般顺滑滑动体验，峰值亮度达到5000 nits (HDR)，为Nothing迄今最亮萤幕；采用精密工艺缔造金属一体成型机身，机身厚度仅7.95mm，成为Nothing有史以来最薄手机。金属表面提供顶级触感体验，并配备5300mm² VC均温板散热系统强化冷却效果，同时具备IP65防尘防水等级及支援25公分水深浸泡20分钟防护能力。（Phone (4a) Pro黑 / 银 / 粉红色将于3月28日释出）

Phone (4a)

至于Phone (4a) 透明设计上半部突显中央镜头、红色录影指示灯以及全新Glyph Bar，强调功能性；下半部则透过透明玻璃展示内部结构。强化金属按键、加固相机模组与强化边框提供更高耐用性，具备IP64防护等级及支援25公分水深浸泡20分钟客制化防护，透视蓝配色极抢眼！

Phone (4a) 引入改良版Glyph Bar，由7个方形发光区内63颗mini-LED组成，每个方块均可精准控制，提供高达3500 nits纯净均匀照明，比Phone (3a) Glyph Interface亮度提升40%。利用三项专利技术，包括双色注塑灯罩，确保零漏光、无黄边且光线扩散柔和，即使强光下亦能清晰显示通知，Glyph Bar同时可作为拍照或录影时柔和补光灯。（Phone (4a) 黑 / 白 / 粉红 / 蓝色，今日推出）

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
九寨沟7级地震︱2017年以来首拍野生大熊猫栈道漫步 工作人员：2至3岁︱有片
即时中国
10小時前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
21小時前
港铁新列车Q-train荃湾线投入服务 逾百铁路迷见证 今日运作大致畅顺
突发
18小時前
有片｜小童坐司机大髀揸軚盘学驾车 网民轰：唔汲取教训好幼稚
00:38
有片｜小童坐司机大髀揸軚盘学驾车 网民轰：唔汲取教训好幼稚
突发
13小時前
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
影视圈
23小時前
民调结果显示，特朗普支持率跌至36%，为重返白宫以来最低。美联社
伊朗局势︱美以发动战事满月  特朗普陷入四大「泥沼」困境？
即时国际
14小時前
邓一君移居海外陪女升学明年回流定居 认发明星梦冇兴趣挑战演技：我净系钟意有钱赚、攞威
邓一君移居海外陪女升学明年回流定居 认发明星梦冇兴趣挑战演技：我净系钟意有钱赚、攞威
影视圈
14小時前
有片｜3男学生麦记争执互泼饮料 被大叔气场辗压 校方：希望公众给予学生改过机会
01:14
有片｜3男学生麦记争执互泼饮料 被大叔气场辗压 校方：希望公众给予学生改过机会
突发
14小時前
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
17小時前
钟丽缇二女当众发继父脾气？张伦硕被斥没边界感场面尴尬  Jaden疑曾被公开如厕画面
钟丽缇二女当众发继父脾气？张伦硕被斥没边界感场面尴尬  Jaden疑曾被公开如厕画面
影视圈
11小時前
更多文章
I'm donut? | 轻井泽新店
culture日本人气冬甩店I'm donut?轻井泽新店明天开始营运！位于日本度假胜地轻井泽T-SITE购物中心，将提供25种冬甩选择，包括人气热卖款「I'm donut? Original」（撒上
2026-03-26 00:00 HKT
东 TOUCH