Nothing Phone | (4a) Pro / Headphone (a)

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做人都系简单啲好，如果真系要分Tier，歌只有：想听 / Next或熄机，人：想见 / 不如 不见，正如电影《末世狂沙》Sirāt代表西班牙语中天堂与地狱之间一条桥嘅名字，一条内在、精神上道路，冇中间位，大概欣赏Nothing设计美学嘅，都系一样！

Headphone (a)

今回释出Headphone (a)延续品牌标志性设计语言，无论Graphics或硬件设计，发展出一套独到风格，提供粉红 / 黄 / 白 / 黑四色之选，当中首推新增如煎蛋嘅玩味黄色及亮丽迷人粉红；310g轻量化机身搭配透气记忆海绵耳垫，确保能享受全天候舒适佩戴感；具备IP52防护等级，提供经认证日常防尘防脏保护，以及内部组件防水保护；关闭主动降噪（ANC）情况下，单次充电可连续聆听长达5日（135小时）时间，比市场领导者多出一半续航力，重新定义同级最佳电池续航力极限！

黑 / 白 / 粉红色今日登场，而备受瞩目黄色则将于4月7日上架，留意！

Phone (4a)系列

同样新登场Phone (4a)系列，专攻中阶市场，延续并进化Nothing标志性设计，具有大胆配色选择、配备先进潜望式长焦镜头，以及强大Snapdragon效能。透过Nothing OS 4.1，将获得更聪明AI工具与深度个人化设定，凭借Essential AI工具简化日常生活，Essential Space首次于(4a) 系列上支援云端存取，实现手机、桌机、笔电等多平台间无缝使用体验。

Phone (4a) Pro

其中Phone (4a) Pro赋予更精致透明设计、更坚固物料、强化耐用性，并搭载旗舰级晶片，提供同级最佳相机体验。标志性透明设计将相机与扬名Glyph Matrix完美整合，与金属机身无缝衔接，展现出未来感设计特色，Cool！透过由137颗mini-LED组成旗舰级Glyph Matrix减少萤幕干扰（亮度提升100% 达到约3000 nits，提供更锐利、更细致通知显示），让注意力集中于重要事物上，客制化为来电、联络人与通知分配个性化灯光模式。

Phone (4a) Pro搭载6.83吋AMOLED萤幕、1.5K解析度、450 PPI以及144 Hz更新率，带来丝般顺滑滑动体验，峰值亮度达到5000 nits (HDR)，为Nothing迄今最亮萤幕；采用精密工艺缔造金属一体成型机身，机身厚度仅7.95mm，成为Nothing有史以来最薄手机。金属表面提供顶级触感体验，并配备5300mm² VC均温板散热系统强化冷却效果，同时具备IP65防尘防水等级及支援25公分水深浸泡20分钟防护能力。（Phone (4a) Pro黑 / 银 / 粉红色将于3月28日释出）

Phone (4a)

至于Phone (4a) 透明设计上半部突显中央镜头、红色录影指示灯以及全新Glyph Bar，强调功能性；下半部则透过透明玻璃展示内部结构。强化金属按键、加固相机模组与强化边框提供更高耐用性，具备IP64防护等级及支援25公分水深浸泡20分钟客制化防护，透视蓝配色极抢眼！

Phone (4a) 引入改良版Glyph Bar，由7个方形发光区内63颗mini-LED组成，每个方块均可精准控制，提供高达3500 nits纯净均匀照明，比Phone (3a) Glyph Interface亮度提升40%。利用三项专利技术，包括双色注塑灯罩，确保零漏光、无黄边且光线扩散柔和，即使强光下亦能清晰显示通知，Glyph Bar同时可作为拍照或录影时柔和补光灯。（Phone (4a) 黑 / 白 / 粉红 / 蓝色，今日推出）

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