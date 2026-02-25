Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

THOM BROWNE x ASICS | GEL-KAYANO 14 灰白黑

2026-02-25
THOM BROWNE與ASICS首度聯乘鞋款GEL-KAYANO 14日前於美國三藩市The Legion of Honor舉行THOM BROWNE 2026秋季系列Show中展示，THOM BROWNE招牌灰調詮釋經典球鞋，灰白黑三色之選，鞋踭紅白藍Lapel tag當然為一大亮點；另外，Bose特別為THOM BROWNE訂製設計耳機，賦予招牌白色橫間條紋，亦隨2026秋季系列Show曝光！

同場加映：

Kiko Kostadinov Studio x ASICS SportStyle開發團隊共同監修締造聯名鞋款US7-S GEL-KINETIC FLUENT，設計靈感源已停刊室內設計雜誌，採用溫暖色調和紋理圖案，鞋面結構運用2010年代跑鞋中常見焊接工藝和鞋眼設計，現代物料為鞋款增添層次感和質感，中底搭載FF BLAST PLUS緩震技術，鞋身結構設計提供卓越緩震性能及穿著舒適度，Obsidian Grey/Graphite Grey、Beniimo Purple/Lemongrass、Watershed Rose/Kale三色之選，將於2月20日登場！

text | w

