THOM BROWNE x ASICS | GEL-KAYANO 14 灰白黑
閱讀更多
內容
fashion
THOM BROWNE與ASICS首度聯乘鞋款GEL-KAYANO 14日前於美國三藩市The Legion of Honor舉行THOM BROWNE 2026秋季系列Show中展示，THOM BROWNE招牌灰調詮釋經典球鞋，灰白黑三色之選，鞋踭紅白藍Lapel tag當然為一大亮點；另外，Bose特別為THOM BROWNE訂製設計耳機，賦予招牌白色橫間條紋，亦隨2026秋季系列Show曝光！
同場加映：
Kiko Kostadinov Studio x ASICS SportStyle開發團隊共同監修締造聯名鞋款US7-S GEL-KINETIC FLUENT，設計靈感源已停刊室內設計雜誌，採用溫暖色調和紋理圖案，鞋面結構運用2010年代跑鞋中常見焊接工藝和鞋眼設計，現代物料為鞋款增添層次感和質感，中底搭載FF BLAST PLUS緩震技術，鞋身結構設計提供卓越緩震性能及穿著舒適度，Obsidian Grey/Graphite Grey、Beniimo Purple/Lemongrass、Watershed Rose/Kale三色之選，將於2月20日登場！
text | w
🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk
💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk
💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
2026-02-26 15:46 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT