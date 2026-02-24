KITH | for GUNPLA
culture
慶祝KITH Japan官方線上商店開始營運，將於2月18日起，透過KITH App獨家推出「KITH for GUNPLA」抽獎活動！
KITH首次與GUNPLA合作，推出兩款KITH獨家配色：橙 / 藍色版本，向日本傳奇動畫《機動戰士高達》致敬塑膠模型。系列包括MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver. 2.0及MG 1/100 WING GUNDAM。兩款均採用KITH for GUNPLA收藏包裝盒，並包含光束步槍、光束劍和盾牌等配件，以及 KITH for Tetoron貼紙，方便進行個人化。
KITH for GUNPLA將僅透過KITH App提供抽選活動（至2月22日11:59PM JST），且僅限註冊地址在日本境內人士參與。。。
