庆祝KITH Japan官方线上商店开始营运，将于2月18日起，透过KITH App独家推出「KITH for GUNPLA」抽奖活动！
KITH首次与GUNPLA合作，推出两款KITH独家配色：橙 / 蓝色版本，向日本传奇动画《机动战士高达》致敬塑胶模型。系列包括MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver. 2.0及MG 1/100 WING GUNDAM。两款均采用KITH for GUNPLA收藏包装盒，并包含光束步枪、光束剑和盾牌等配件，以及 KITH for Tetoron贴纸，方便进行个人化。
KITH for GUNPLA将仅透过KITH App提供抽选活动（至2月22日11:59PM JST），且仅限注册地址在日本境内人士参与。。。
