蘇格蘭威士忌 | The Glenrothes x 半島酒店 28雙對

對，對，好事總成雙雙，就像可以一次過儼如Double feature形式欣賞導演Richard Linklater今年兩齣新戲《Nouvelle Vague》、《Blue Moon》般滿載確幸感，而1879年創立蘇格蘭斯佩塞河域酒廠The Glenrothes與1928年開業的The Peninsula半島酒店今回初聯乘，締造限定版28年雪莉單桶蘇格蘭威士忌就絕對賦予一種恰好匹配感！

以象徵吉祥好意頭「28」為標記，於1995年蒸餾單桶編號12024，由The Glenrothes首席釀酒師Laura Rampling親自挑選，經歷28年於精選雪莉桶中靜靜熟成，酒體融合溫暖印度香料、香甜焦糖、豐潤核果與淡淡橡木氣息，飄逸東西合璧風味：柑橘片、浸漬蜜桃、蜜餞橙皮、太妃糖、甜橡木、淡淡薰香等，口感帶有焦糖、甜杏仁、柔和香料、成熟核果甜美氣息，餘韻則散發溫和甜味及堅果香氣！（酒精濃度為44.3%）

聯名威士忌全球只限量推出196瓶，每瓶配以專屬尊貴包裝，更首度於盒身印上中文字「半島」，呈現兩大品牌雋永優雅氣派，彰顯共同對傳承、工藝及追求極致堅持。

電影 | 2026最期待神作《The Odyssey》
culture導演Sir Christopher Nolan明年夏季登場鉅作《The Odyssey》釋出嶄新劇照！當中Tom Holland飾演Telemachus（Odysseus兒子）、Matt
2025-11-26 00:00 HKT
東 TOUCH