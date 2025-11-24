Lane Crawford | 聖誕禮遇提案

culture

Lane Crawford締造聖誕新年佳節專屬節日禮品系列，當中首推今年連卡佛節日吉祥物Baz第三度回歸，更連同八位全新小夥伴：萬能仔、小戲精、煩惱仔、牢騷王、小氣鬼、大花筒、夢想家以及限量版神經仔，化身成可愛掛飾，藏身於特別設計盲盒中，等待Unboxing時驚喜；亦推出掛飾與Tote bag套裝，加上繽紛插畫風格包裝紙及裝飾，展現獨特鮮明個性，賦予節日送禮靈感！另外，更舉辦「Baz & Friends奇趣見面會」，可以近距離互動接觸＋合照打卡留念！

此外，與Common Interest團隊聯袂釋出流行文化系列，提供滿載懷舊氣息珍稀古董及限量藏品選擇，包括超經典傳世（簽名版本）黑膠唱片、（具有證書）真．古著Tee、Futura / UNKLE Action Figures、裏原宿盛世服飾等，加上高詢問度大熱MIYOSHI RUG、Teenage Engineering復古口袋合成器，知音人識貨之士蒐集天堂樂土！

