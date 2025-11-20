咖啡 | THE NORTH FACE x Bialetti Moka Set

GADGETS

戶外品牌THE NORTH FACE與意大利咖啡傳奇品牌Bialetti聯袂製作一款專為探險家締造限量版咖啡套裝，便攜式套裝專為公路旅行或徒步旅行而設計，當中包含一個鋁製（適用於瓦斯爐、電磁爐及玻璃陶瓷爐灶）Moka Express三杯咖啡壺、兩個（黃 / 黑色）不銹鋼咖啡杯＋飾以標誌性「Never Stop Exploring」理念口號匙羹，以及一罐內裝100克（50% Arabica、50% Robusta）新鮮研磨優質意大利Bialetti Perfetto Moka Classico咖啡（口感醇厚持久，帶有榛果和乾果香氣），旅途中提神醒腦理想之選！

THE NORTH FACE x Bialetti Moka Set熱賣中，售價US$220。

