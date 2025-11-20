Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

咖啡 | THE NORTH FACE x Bialetti Moka Set

东 TOUCH
东 TOUCH
2025-11-20 00:00 HKT
户外品牌THE NORTH FACE与意大利咖啡传奇品牌Bialetti联袂制作一款专为探险家缔造限量版咖啡套装，便携式套装专为公路旅行或徒步旅行而设计，当中包含一个铝制（适用于瓦斯炉、电磁炉及玻璃陶瓷炉灶）Moka Express三杯咖啡壶、两个（黄 / 黑色）不锈钢咖啡杯＋饰以标志性「Never Stop Exploring」理念口号匙羹，以及一罐内装100克（50% Arabica、50% Robusta）新鲜研磨优质意大利Bialetti Perfetto Moka Classico咖啡（口感醇厚持久，带有榛果和干果香气），旅途中提神醒脑理想之选！

THE NORTH FACE x Bialetti Moka Set热卖中，售价US$220。

