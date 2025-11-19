Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯乘 | KITH x ASICS for Marvel vs. Capcom

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2025-11-19 00:00 HKT
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

fashion

Ronnie Fieg預示KITH x ASICS for Marvel vs. Capcom聯名鞋款系列即將登場！

Capcom於1998年推出Marvel vs. Capcom系列街機遊戲，遊戲中美國隊長、蜘蛛俠、狼人等漫威人氣角色與街頭霸王中春麗等Capcom角色展開對決。

聯名系列除咗鞋款，KITH更與Arcade1Up合作締造一款定製復古街機，內建八款遊戲：Marvel vs. Capcom、Marvel vs. Capcom 2、X-Men vs. Street Fighter、Marvel Superheroes vs. Street Fighter、Marvel Superheroes、X-Men: COTA、War of the Gems、X-Men: Mutant Apocalypse，賦予獨一無二聯名啟動畫面，從未於任何街機上呈現。

部街機（正式推出前）上星期五六日分別放置於L'industrie Pizzeria（Williamsburg, Brooklyn）、Upside Pizza（Nolita, New York）、FINI Pizza（Brooklyn Heights, Brooklyn）俾大眾免費體驗！

另外，亦與Hyper Mega Tech聯袂製作一款Capcom Edited Super Pocket handheld特別版掌上型遊戲機，採用KITH標誌性Monogram圖案設計，並預先安裝十二款遊戲，包括1943 Battle of the Midway、1944 Loop Master、Bionic Commando、Captain Commando、Final Fight、Forgotten Worlds、Ghouls ’n Ghosts、Wolf of the Battlefield、Street Fighter II、Strider、Mega Man（Console version）。

兩部機隨Monday Program 11AM EST獨家於Kith.com釋出～～

此外，KITH將於11月14日啟動英國網站uk.kith.com，以配合即將登場Marvel vs. Capcom | KITH聯名系列上架！

Marvel vs. Capcom | Kith for ASICS & PSA

KITH與ASICS合作設計六個鞋款，每款都以不同Capcom或漫威角色為靈感，分為兩款盲盒套裝和兩款單盒套裝。

第一款雙盒套裝包含GEL-NIMBUS 10.1鞋型，配色分別為「Iron Man」和「Mega Man」。第二款雙盒組包含GEL-KAYANO 12.1鞋型，配色分別為「Captain America」與「Guile」。兩款雙盒套裝均附贈一本獨家Marvel vs. Capcom | Kith原創漫畫。除普通版封面外，還有以雙盒套裝角色為靈感設計變種封面，共有七種不同金屬色系Monogram圖案，稀有度各異，並有機會獲得PSA評級精裝版。

單盒套裝包含GEL-KAYANO 14鞋型，配色分別為「Ryu」和「Wolverine」，單盒套裝不包含漫畫。

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
咖啡 | THE NORTH FACE x Bialetti Moka Set
GADGETS戶外品牌THE NORTH FACE與意大利咖啡傳奇品牌Bialetti聯袂製作一款專為探險家締造限量版咖啡套裝，便攜式套裝專為公路旅行或徒步旅行而設計，當中包含一個鋁製（適用於瓦斯爐、
2025-11-20 00:00 HKT
東 TOUCH
聯乘 | HUMAN MADE × KAWS 家庭聯名
fashionKAWS最新展覽「KAWS: FAMILY」將於11月15日美國三藩市現代藝術博物館San Francisco Museum of Modern Art（SFMOMA）開幕，紀念今回展覽
2025-11-18 00:00 HKT
東 TOUCH