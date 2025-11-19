聯乘 | KITH x ASICS for Marvel vs. Capcom

fashion

Ronnie Fieg預示KITH x ASICS for Marvel vs. Capcom聯名鞋款系列即將登場！

Capcom於1998年推出Marvel vs. Capcom系列街機遊戲，遊戲中美國隊長、蜘蛛俠、狼人等漫威人氣角色與街頭霸王中春麗等Capcom角色展開對決。

聯名系列除咗鞋款，KITH更與Arcade1Up合作締造一款定製復古街機，內建八款遊戲：Marvel vs. Capcom、Marvel vs. Capcom 2、X-Men vs. Street Fighter、Marvel Superheroes vs. Street Fighter、Marvel Superheroes、X-Men: COTA、War of the Gems、X-Men: Mutant Apocalypse，賦予獨一無二聯名啟動畫面，從未於任何街機上呈現。

部街機（正式推出前）上星期五六日分別放置於L'industrie Pizzeria（Williamsburg, Brooklyn）、Upside Pizza（Nolita, New York）、FINI Pizza（Brooklyn Heights, Brooklyn）俾大眾免費體驗！

另外，亦與Hyper Mega Tech聯袂製作一款Capcom Edited Super Pocket handheld特別版掌上型遊戲機，採用KITH標誌性Monogram圖案設計，並預先安裝十二款遊戲，包括1943 Battle of the Midway、1944 Loop Master、Bionic Commando、Captain Commando、Final Fight、Forgotten Worlds、Ghouls ’n Ghosts、Wolf of the Battlefield、Street Fighter II、Strider、Mega Man（Console version）。

兩部機隨Monday Program 11AM EST獨家於Kith.com釋出～～

此外，KITH將於11月14日啟動英國網站uk.kith.com，以配合即將登場Marvel vs. Capcom | KITH聯名系列上架！

Marvel vs. Capcom | Kith for ASICS & PSA

KITH與ASICS合作設計六個鞋款，每款都以不同Capcom或漫威角色為靈感，分為兩款盲盒套裝和兩款單盒套裝。

第一款雙盒套裝包含GEL-NIMBUS 10.1鞋型，配色分別為「Iron Man」和「Mega Man」。第二款雙盒組包含GEL-KAYANO 12.1鞋型，配色分別為「Captain America」與「Guile」。兩款雙盒套裝均附贈一本獨家Marvel vs. Capcom | Kith原創漫畫。除普通版封面外，還有以雙盒套裝角色為靈感設計變種封面，共有七種不同金屬色系Monogram圖案，稀有度各異，並有機會獲得PSA評級精裝版。

單盒套裝包含GEL-KAYANO 14鞋型，配色分別為「Ryu」和「Wolverine」，單盒套裝不包含漫畫。

