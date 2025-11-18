Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯乘 | HUMAN MADE × KAWS 家庭聯名

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2025-11-18 00:00 HKT
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

fashion

KAWS最新展覽「KAWS: FAMILY」將於11月15日美國三藩市現代藝術博物館San Francisco Museum of Modern Art（SFMOMA）開幕，紀念今回展覽，HUMAN MADE × KAWS聯名系列「KAWS MADE」三款印有KAWS作品Tee將於HUMAN MADE線上商店和SFMOMA獨家販售（每件售價¥14,300）。此外，「KAWS: FAMILY」展覽亦將推出「KAWS MADE」聯名帆布袋，只會於SFMOMA展館獨家販售！

另外，繼動漫戰隊文化、Hip Hop、牛仔褲後，從事陶藝創作十年嘅NIGO® San，今回將嶄新Air Force 3設計融入日本標誌性金継（Kintsugi）（日本一種用漆和金粉、銀或鉑金修復破碎陶瓷器修復芸術）工藝中，表達在不完美中發現美概念，「破碎之中蘊藏著美」。

標誌性NIGO FORCE和Nike Air標誌鎘刻於鞋踭下方，並配有特別設計貼片、金屬配件和特製鞋盒。Phantom / Night Stadium / Bamboo、Bamboo/Multi-Color-Gum Medium Brown兩種配色，紋理皮革重現瓷器質感，而壓印金色拼接則展現金繼精妙之處，不對稱拼接設計和撞色中底貫穿整對鞋，完美詮釋「修復破碎」主題。

NIGO® x Air Force 3新一回聯名鞋款Phantom / Bamboo兩色之選，將於本周六 humanmade.jp / DOVER STREET MARKET發售，其後11月20日SNKRS / 全球釋出！

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
聯乘 | KITH x ASICS for Marvel vs. Capcom
fashionRonnie Fieg預示KITH x ASICS for Marvel vs. Capcom聯名鞋款系列即將登場！Capcom於1998年推出Marvel vs. Capcom系列街機
2025-11-19 00:00 HKT
東 TOUCH
SHIBUYA PARCO | 6週年紀念企劃
fashion東京⁡新生澀谷PARCO 6週年紀念，將於11月21至24日「SHIBUYA PARCO 6th Anniversary」企劃開催！紀念新生澀谷PARCO於2019年重新開業，將舉辦多項
2025-11-17 00:00 HKT
東 TOUCH