聯乘 | HUMAN MADE × KAWS 家庭聯名

KAWS最新展覽「KAWS: FAMILY」將於11月15日美國三藩市現代藝術博物館San Francisco Museum of Modern Art（SFMOMA）開幕，紀念今回展覽，HUMAN MADE × KAWS聯名系列「KAWS MADE」三款印有KAWS作品Tee將於HUMAN MADE線上商店和SFMOMA獨家販售（每件售價¥14,300）。此外，「KAWS: FAMILY」展覽亦將推出「KAWS MADE」聯名帆布袋，只會於SFMOMA展館獨家販售！

另外，繼動漫戰隊文化、Hip Hop、牛仔褲後，從事陶藝創作十年嘅NIGO® San，今回將嶄新Air Force 3設計融入日本標誌性金継（Kintsugi）（日本一種用漆和金粉、銀或鉑金修復破碎陶瓷器修復芸術）工藝中，表達在不完美中發現美概念，「破碎之中蘊藏著美」。

標誌性NIGO FORCE和Nike Air標誌鎘刻於鞋踭下方，並配有特別設計貼片、金屬配件和特製鞋盒。Phantom / Night Stadium / Bamboo、Bamboo/Multi-Color-Gum Medium Brown兩種配色，紋理皮革重現瓷器質感，而壓印金色拼接則展現金繼精妙之處，不對稱拼接設計和撞色中底貫穿整對鞋，完美詮釋「修復破碎」主題。

NIGO® x Air Force 3新一回聯名鞋款Phantom / Bamboo兩色之選，將於本周六 humanmade.jp / DOVER STREET MARKET發售，其後11月20日SNKRS / 全球釋出！

