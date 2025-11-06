空山基 | 規模最大回顧展

culture

藝術家空山基Hajime Sorayama迄今為止規模最大回顧展「SORAYAMA 光・透明・反射 -TOKYO-」將於2026年3月14日至5月31日日本東京・京橋CREATIVE MUSEUM TOKYO開催！

今回展覽為創作生涯中規模最大回顧展，透過從1970年代末期至今代表作品，全面展現藝術演變和創作歷程，當中將展出空山基老師1978年為威士忌廣告創作首件機械人作品，以及最新油畫作品，探索包括恐龍和獨角獸在內各種機械人形態，還有AIBO原畫，以及標誌性作品Aerosmith樂隊專輯《Just Push Play》（2001年）封面。此外，展覽還將展出最新雕塑作品和一件嶄新影像裝置，可以全方位體驗空山基半個世紀以來一直追求表達核心——光、透明和反射。

空山基老師一直將自己作品概念描述為「光」、「透明」和「反射」，呈現不斷嘗試用有限顏料來描繪光嘅嘗試。曾於訪談中反覆提到：「要描繪光，就需要描繪空氣」、「要描繪空氣，就需要描繪透明度」、「關鍵在於如何掌握反射描繪」。

空山基不斷探索創造視錯覺全新表現形式，可視為一種挑戰，去實現歷史上從未有人實現過嘅表現。其中機械人作品以人、動物和恐龍為主題，展現一個超越生物體形未來虛構故事。透過作品，能夠想像一個現有生命體與機械文明融合未來世界美學。作品將人類智慧、身體和時間等主題交織在一起，自然而然地激發著想像和創造力。

或者，可以被解讀為提出問題，例如，我哋嘅技術是否會超越人體局限，帶來永生，或者人工智能與人類共存未來是否即將到來等。

