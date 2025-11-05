Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯乘 | ssstein × UMBRO 復古足球文化

東 TOUCH
2025-11-05
fashion

日牌ssstein × UMBRO首度聯名系列將於11月1日登場！

膠囊系列將經典足球元素與現代時尚完美融合，設計靈感源自UMBRO與英國國家隊深厚淵源：1966年FIFA World Cup英格蘭世界盃期間，UMBRO甚至為英格蘭國家隊提供日常服裝，今回系列將ssstein簡潔現代剪裁輪廓、紋理素材感與設計師對足球文化尊重、鍾愛上世紀九十年代UMBRO足球服風格 / 復古運動裝相結合，提升足球文化與日常生活聯繫。

系列共包含八件新品，採用尼龍棉混紡和防水亞麻尼龍混紡物料製作，亮點包括運動套裝、羽絨外套、衛衣、復古闊身牛仔褲、抓絨上衣以及採用意大利OLMETEX斜紋布製成帽子，都散發著濃厚九十年代復古氣息。

text | d

