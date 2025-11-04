Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

咖喱飯 | CURRY UP SHIBUYA PARCO 東京第三店

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2025-11-04 00:00 HKT
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

culture

NIGO® San除咗HUMAN MADE將於11月27日東京證券交易所創業板上市正式成為上市公司之外，旗下CURRY UP咖哩店繼原宿、中目黒後，日本第三間店舖CURRY UP SHIBUYA PARCO（渋谷PARCO地下1階）將於本周三開幕！新店供應以獨家秘製香料烹調無添加劑咖哩，以及渋谷店獨有限定「咖哩豬肉」！

慶祝開業，渋谷PARCO將於11月1至3日『渋谷パルコ1階 公園通り広場』舉辦快閃店活動，屆時將釋出HUMAN MADE、CURRY UP和平面藝術家VERDY三方聯名合作商品。當中包括Tee、衛衣和工作服三款新品，均以CURRY UP吉祥物CUMIN和VERDY嘅VICK插畫為靈感。此外，還將推出CURRY UP經典定番のTee、帽、雜貨、地毯和咖哩等商品。

■CURRY UP SHIBUYA PARCO住所：東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ 地下1階営業時間：11:30〜22:30 (L.O. 21:30)

■CURRY UP SHIBUYA PARCO POP-UP STORE場所：東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ1階 公園通り広場POP-UP SPACE期間：11月1日（土）〜11月3日（月）営業時間：11:00〜21:00

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
聯乘 | ssstein × UMBRO 復古足球文化
fashion日牌ssstein × UMBRO首度聯名系列將於11月1日登場！膠囊系列將經典足球元素與現代時尚完美融合，設計靈感源自UMBRO與英國國家隊深厚淵源：1966年FIFA World C
2025-11-05 00:00 HKT
東 TOUCH
遊戲機 | Intellivision Sprint 雅達利嶄新遊戲機
GADGETS45年前，Mattel Electronics推出Intellivision，徹底改變家用遊戲機發展。當時，遙遙領先、規模最大家用遊戲機為Atari雅達利，而Intellivision嘅
2025-10-30 00:00 HKT
東 TOUCH