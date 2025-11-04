咖喱飯 | CURRY UP SHIBUYA PARCO 東京第三店
NIGO® San除咗HUMAN MADE將於11月27日東京證券交易所創業板上市正式成為上市公司之外，旗下CURRY UP咖哩店繼原宿、中目黒後，日本第三間店舖CURRY UP SHIBUYA PARCO（渋谷PARCO地下1階）將於本周三開幕！新店供應以獨家秘製香料烹調無添加劑咖哩，以及渋谷店獨有限定「咖哩豬肉」！
慶祝開業，渋谷PARCO將於11月1至3日『渋谷パルコ1階 公園通り広場』舉辦快閃店活動，屆時將釋出HUMAN MADE、CURRY UP和平面藝術家VERDY三方聯名合作商品。當中包括Tee、衛衣和工作服三款新品，均以CURRY UP吉祥物CUMIN和VERDY嘅VICK插畫為靈感。此外，還將推出CURRY UP經典定番のTee、帽、雜貨、地毯和咖哩等商品。
■CURRY UP SHIBUYA PARCO住所：東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ 地下1階営業時間：11:30〜22:30 (L.O. 21:30)
■CURRY UP SHIBUYA PARCO POP-UP STORE場所：東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ1階 公園通り広場POP-UP SPACE期間：11月1日（土）〜11月3日（月）営業時間：11:00〜21:00
