Hermès | 秋冬 方圓

秋色剛好．．．有圓有方。化圓為方，又或化方為圓，一直都是一種美學上的追求。愛馬仕也一直把珍視的品牌故事，透過視覺從線條出發，以構圖，素描讓你看到。而正方形，自1937年為百年慶典設計的真絲方巾誕生之日，就已成為愛馬仕的經典標誌。

BEAUTÉ HERMÈS 2025秋冬限量版，創意總監Gregoris Pyrpylis就是以最純粹和最本質的形式：圓與方為概念，設計出三款唇膏和一款眼影盤。無論是自然不做作的甜柔粉紅色24 Rose Épure；優雅深邃煙燻粉紅色的55 Rose Mauve；又或大膽、鮮豔的洋紅色69 Rose Primaire。代表的就是萬象幾何的秋深意色。

另外，繼Barénia淡香精釋出一年後，變奏版香氛Barénia馥郁淡香精正式華麗登場！Christine Nagel希望顛覆其原創作使Barénia的原始嗅覺構圖更具深度。在香水原作中，廣藿香以精華姿態悄然現身，今回則以原精形式再度回歸，使香調表達益形豐富。

皮革香氣使蝴蝶百合與神秘果合奏的主旋律至臻至美。橡木為整體香氛細膩巧妙地建構層次。透過烘焙，凸顯其近似朗姆酒氣息的溫馨香氣，使其化身蘆葦，百折不撓。柔韌而挺拔的橡木調，構成了馥郁淡香精的主心骨。

text | 碌架藏（Luka So）

