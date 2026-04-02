意式美食盛宴重臨半島！「意。味大師」Maestri Del Gusto 食品市集再次點燃香港饕客味蕾

由香港城中意籍名廚 Gianni Caprioli 創立的 Mercato Gourmet，再度聯同香港半島酒店、意大利商務專員公署及意大利駐港總領事館，呈獻備受期待的「意。味大師」（Maestri Del Gusto）意大利食品市集。今次市集將於半島酒店 The Salisbury Room 盛大舉行，以匠心獨運的意大利美食文化，邀請香港食客親身走進一場集品味、體驗與交流於一身的感官之旅。

去年首度舉辦的同名市集，即使只限會員入場，兩天內已吸引超過二千人朝聖，足證香港人對真正優質意大利食材的渴求。今年活動再度升級，更獲意大利國家正式認證為「Made in Italy」推廣項目，陣容更強大、體驗更豐富。

意大利飲食文化獲UNESCO非遺加持 Gianni 用熱情連結東西

意大利菜於2025年12月獲聯合國教科文組織列入非物質文化遺產，成為全球首個以整體飲食文化獲此殊榮的國家。這份榮耀，正好印證了 Gianni Caprioli 多年來的堅持。這位扎根香港的意大利名廚，2021年獲頒「意大利之星騎士勳章」，一直以「Passion, Places, People」為信念，深信真正的好味道來自對食材的尊重、對傳統的傳承，以及人與人之間的連結。

市集推介：SALUMIFICIO DALLATANA 扎根於帕爾馬 (Parma) – 作為意大利最享負盛名的肉製品產區，品牌以傳統醃肉方法製作讓全球饕客追捧的 Culatello 火腿。Culatella 曾被知名美食網站 Epicurious 選為全球五大最佳火腿第二位，只選用後腿肉並必須於Po Valley地區製作，全意大利少於 20 個生產商能夠出產，是十分稀有的醃肉火腿。

他創立的 Mercato Gourmet，已成為逾萬名香港饕客搜羅地道意大利食材的秘密基地——從風靡一時的捲捲意粉、獲蔡瀾及本地名廚盛讚的 coppa di testa 豬頭肉，到曾被搶購一空的 Lambrusco 紅葡萄汽酒，皆由他親自從意大利大小農莊和家庭式生產商直送香港。

市集推介：SAN PIETRO A PETTINE自1948年起為客人帶來頂級的訂製松露。於自家領土上，由專業松露獵人按季節採集，確保松露來自未受污染的專用松露產區。

「傳統與地道的食品生產者在現今世代越來越珍貴，我希望給他們一個發光發亮的舞台。」Gianni 說。這場市集，正是他將意大利美食藝術家與香港社區緊密連結的用心之作。

市集推介：GONNELLI 1585是源自1585 年的托斯卡尼頂級特級初榨橄欖油，現由家族第十三代悉心經營。家族自家管理 48,000 棵橄欖樹，從採收到加工層層把關，僅採用冷壓萃取方式，致力提供健康、純正及天然的頂級橄欖油。

近30個意大利品牌齊聚 品嘗、配對、購買一次滿足

市集佔地超過3,700平方呎，雲集近30個意大利頂級品牌，包括風乾火腿、黑松露、芝士、意粉、朱古力及精選意大利酒。場內不單設有精緻試食，更鼓勵食客自行配搭食材，創作屬於自己的意式菜式——芝士配蜜糖、紅蝦配 Stracciatella 芝士，即場煮好的意大利飯配 antipasti……這種互動式品嘗方式，比一般試食有趣得多，也更能感受意大利食材的層次與魅力。

重量級工作坊與現場示範 90歲奶奶親自教做意粉

今次市集最令人期待的，莫過於一系列高水準工作坊與示範：

Pizza 工作坊：由 Giá Trattoria 主廚親授，使用意大利 Dalla Giovanna 小麥粉製作正宗羅馬式薄餅，每天三場。

新鮮意粉示範：90歲的意大利奶奶 Angela Matarrese 將專程飛來香港，每天親身示範她畢生堅持的手工意粉製作；另一位是擁有十萬 Instagram 粉絲的電視名廚 Cristina Lunardini，將透過現場連線分享秘訣。

咖啡與特調示範：1892年創立的 Hausbrandt 頂級咖啡品牌，將現場沖泡 Arabica 與 Robusta 單品；Scuppoz 則以意大利天然食材即席調製利口酒。

新鮮蔬果專區：直飛香港的當季意大利蔬果，包括白蘆筍、青蘆筍及來自 Basilicata 的 Candonga 士多啤梨。

現場音樂：意大利交響樂演奏家 Michelangelo Caprioli 將為開幕獻上現場演奏，讓味覺與聽覺同時沉醉於意式浪漫。

延續美味 半島酒店推出限定意式自助餐

市集結束後，美味不會中斷。半島酒店將與 Mercato Gourmet 合作，在 The Verandah 露台餐廳推出意大利主題午市及晚市自助餐，嚴選 Mercato Gourmet 優質食材，讓食客繼續細味多樣意式風情（4月下旬至5月，詳情將於半島酒店官方公布）。

限時會員優惠 9折購物前所未有

Mercato Gourmet 會員制度向來以高性價比著稱。今次特別推出限時登記優惠：即日起至4月12日，單一消費 $1,088 即可成為銅級會員，並獲市集入場資格。更破天荒推出9折購物優惠——活動期間，所有會員於半島酒店地庫 Mercato Gourmet 店舖消費，均可享9折（較平時會員折扣更優），機會難得。

「意。味大師」食品市集只限會員入場，每位已登記會員更可攜同一名非會員朋友同行。對真正懂吃的香港人來說，這場集地道食材、頂級體驗與文化交流於一身的盛事，絕對不容錯過。

「意。味大師」(Maestri Del Gusto) 食品市集

舉辦日期及時間:4 月 18 日 1:30pm – 6:30pm、4 月 19 日 11am – 5pm

地址:尖沙咀半島酒店 The Salisbury Room 宴會廳

查詢:2511 8892登記入場

網站:https://maestridelgusto.hk/

社交媒體: Instagram @mercatogourmethk @giannicaprioli @peninsulahongkong