治療長時間用滑鼠致手腕痛｜袁康就博士

愈來愈多人手腕痛，很多患者是跌倒扭傷，也有些是經常提重導致手腕勞損，更多的是電腦和手機的應用所導致。

寫字枱上是一部電腦，右手按在滑鼠，即使手指點按滑鼠的力度非常小，長時間小動作也可以變成大痛症。

【病例一】

59歲何女士4年前患上右腕痛，兩個月前舊病復發。

「我用電腦，右手執滑鼠太長時間吧，痛得很厲害。上個月去找跌打，又針灸又敷藥又捽藥酒，效果不太明顯。上星期找西醫，服用消炎止痛丸，好一些……」

何女士的手腕又紅又腫。

「你僅僅手腕痛，怎弄成這個又紅又腫？」

「跌打醫師給我捽手腕，導致敏感，所以我轉找西醫。」

何女士不能豎起大拇指做「第一」動作，痛點在腕關節陽溪穴附近。觸診確定伸拇短肌、伸拇長肌都是患肌。

我用浮針在她肘下一吋進針，針尖向着拇指。經過一輪「掃散」和「再灌注」，我問：「你現在仍很痛嗎？」

她稍動拇指。「痛減了。差不多減去一半。」

【病案二】

58歲周女士一星期前懷疑提重引致右手腕痛。她受傷的位置也是橈側的陽溪穴。

周女士把手臂撐直企掌說：「這樣直手推牆就痛。」她好不容易示範導致疼痛的動作。

「那你大拇指繞圈痛嗎？」

「痛呀。」

我輕輕按她陽溪穴，她連聲大叫「好痛」。

「有沒有看過醫生？」

「有呀，病患第二天開始治療，又針灸又放血又捽藥酒，之後因為皮膚敏感不敢去了。」

我在她前臂觸摸肌肉，也發現她伸拇短肌和肘關節的旋後肌都非常繃緊。我用浮針在她的前臂中部朝大拇指方向進針，也是一輪「掃散」和「再灌注」。

「好，大拇指再打圈看看。」

「咦，好多了。」

「如果未針之前痛10分，現在痛幾分？」

「剩下5分吧。」

我再在她的前臂中央進針，但今次針尖向着肘關節，放鬆她的旋後肌。放鬆後問她，她開心地回應：「好九成了！」

一般手腕痛的浮針治療都在三幾次之內完成。何女士和周女士三次連續治療，都取得滿意效果。（完）