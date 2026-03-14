Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年新春有感｜施卿卿博士

施卿卿博士
施卿卿博士
生活中的中醫智慧
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

        又是一年新春，又到探親訪友時節。這個正月我去給幾個長輩拜年，他們年齡多在七十歲以上。看到他們的身體狀況之後我心生感慨：人到老年可能會面對層出不竅的健康問題，應該在進入老年之前盡可能未病先防以提高老年的生存質素。

        在福建老家的媽媽因為常感腳冷以及時不時出現腿痛，過年前幾天氣溫下降時她在睡覺時用熱水袋暖腳，沒想到有天早上一起來就發現右腳踝起了一個大水泡，估計是因為年紀大皮膚變薄，皮膚的溫度覺、觸覺都退化以致發生低溫燙傷都不自知。我幫媽媽消毒水泡後再刺穿水泡擠出液體，並囑咐她每天進行消毒和搽燙傷膏，同時也用針灸治療她的腿痛。

        契媽則是周身疼痛以致夜不能寐。她因十年前舌頭做過手術，術後長期半流質飲食，因此營養並不均衡。加之缺乏運動、少曬太陽，從去年開始出現嚴重的骨質疏鬆症狀，包括胸椎壓縮性骨折以及周身疼痛。我建議她方便時來做針灸治療，也囑咐她多在太陽下做些簡單的運動。當我和契媽聊天時，契爺坐在一旁一聲不出，他看似在聽我們說話，實際上他一方面聽力退化聽不清我們具體所說，另一方面他由於腦動脈硬化腦功能有點退化因此反應也比較遲鈍。

        其他長輩也都各有各的病痛，其中最普遍的問題是腰背疼痛腿腳不便。

        當今科技蓬勃發展，醫學創新不斷，預計將來人類的壽命會進一步延長，現在的中青年屆時應該有很多人可以接近或達到百歲。雖然科技可以幇我們延長壽命治療疾病，但科技卻不能確保老年的生存質素。人人皆知衰老無法避免，但是正常壯年的我們卻常常有一種老年尚且遙遠的錯覺，也會認為衰老與病痛是真正步入年老後才需要面對的問題。其實不然，老年時的身體素質主要是由青壯年時的狀態所決定，想要年老時保持較好的生存質素，必須從現在就打好底。如果能做到均衡飲食、規律運動、良好作息、多曬太陽則會為老年打好底。如果因各種條件達不到上述要求，而只能在生活中做微小的調整，那我會建議做運動，每天花一點點時間，卻可以有大大的收益。

        以我自己為例，當五六年前我第一次以跑步來開始我的鍛煉計劃時，我在跑了三分鐘後就開始氣喘，勉強堅持到五分鐘還是因胸悶心慌而不得不停下來。按照體能隨著年齡逐漸衰退的自然規律，我現在應該連三四分鐘都跑不動。但事實恰恰相反，我現在可以慢跑半小時左右。新年我去萬宜水庫行山，花了四五個走遍六角形岩柱、防波堤、浪茄灣、標尖角、破邊洲等打卡點，比預計正常遊覽時間至少提早一小時完成，而這在以前是不可能的。也就是說在這幾年期間，我的體能包括心肺功能不僅沒下降，反而提升了好多倍；並且曾經因年齡增長而變得臃腫的身材也逐漸恢復常態。這些進步要歸功於持之以恆的運動，也証明了通過運動完全可以延緩或逆轉身體機能的衰退。在這幾年間我曾經分別試過跑步、瑜珈、跳操等不同的運動，終於找到最適合我的運動：HIIT(High Intensity Interval Training)，高強度有氧間歇訓練。我選擇了HIIT其中的幾個動作如高抬腿、深蹲等並在此基礎上配合啞鈴進行運動，把有氧運動和力量訓練結合起來，每天十分鐘，既提高心肺功能，也減少肌肉流失。HIIT的好處是簡單易學、所需時間短，不受天氣、環境的限制，因此很容易堅持下來。而在時間充裕的週末，我通常會去戶外跑步，順便曬曬太陽，呼吸新鮮空氣接地氣。

        所以，為了一個更有幸福感更少病痛的晚年，我們需要做的就是從明天開始運動，特別是如果你已年過四十，那更要即時行動，因為中醫的古籍《黃帝內經》說“年四十陰氣自半”，也就是說從四十歳開始人體的氣血津液均會銳減。對於已進入老年期的朋友可能會認為：我已經錯過年輕時打底的機會，現在七八十歲，數病在身，行動不便，想運動也運動不了。其實不然，不同的年齡、不同的身體狀態均可以採用不同的鍛煉方式來提升自己的體能。正所謂“生命在於運動”，即使只是動動手或動動腳，對於維護健康都是有益的﹗

        那麼具體應該如何運動? 對於相對年輕一點六十歲以下的讀者，我認為可以隨便選取一種你喜歡的運動，如果沒有特殊的喜好，那我還是推薦HIIT，在網上很容易找到示範影片跟練。而對於年齡偏大的長者，我建議採用以下的運動：

        一、溫和的有氧運動，可以強心利關節

        能力較強的可以耍太極拳、跳韻律操。能力稍差者可以快走或散步，強度以稍微喘氣但能交談為準。不便出門者可以原地踏步，能力稍差者可以扶著椅子踏步。每天鍛煉20~30分鐘為宜。

        二、平衡訓練以防跌倒

        老年人一大健康隱患就是跌倒，因此平時要進行平衡訓練，比如習單腳站立：扶牆或扶椅，每隻腳輪流單腳站立10~20秒，這種平衡訓練能大幅減少跌倒風險。還可以練習坐姿抬腿：在椅子上坐穩，然後慢慢抬腿再放下，可以強化腿部肌肉讓走路更穩。

        三、輕度肌力訓練，可以強骨骼、防骨質疏鬆

        可以站立或坐著，雙手各舉起一支樽裝水；雙手撐牆，深蹲（扶椅子，慢慢蹲下站起），通過輕度的肌力訓練，加上多曬太陽，可以起到可以強壯骨骼、預防骨質疏鬆的效果。

        四、拉筋伸展提升柔韌度

        簡單伸展如轉頸、轉肩、轉腰、拉小腿、轉動腳踝、勾勾腳尖，每個動作可以維持10~20秒，以不引發疼痛為原則。拉筋伸展可以提升肢體的柔韌度，減緩肩頸腰背痛。對於臥病在床的長者，家人可以幫忙活動關節以及按摩四肢，同時讓患者練習深呼吸、咳嗽，以減少防肺部感染的風險。

        需要注意的是，長者在做運動時要遵守以下幾個安全原則：

        1.從短時間、低強度開始；

        2.感覺胸痛、頭暈、喘不過氣立刻停下來；

        3.保証地面乾淨不濕滑，慎防滑倒；

        4.飯後一小時再運動；

        5.高血壓控制不佳、冠心病心絞痛、嚴重骨質疏鬆的長者，應先諮詢主診醫生是否適宜做運動。

        未病先防，是收益最大的健康投資；善待現在的身體，就是在爭取一個不被病痛約束的晚年。無論你適合或選擇哪種運動，最重要的是：開始行動並持之以恆﹗也祝福各位讀者：從馬年開始未病先防，永葆活力與龍馬精神﹗

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
19小時前
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
16小時前
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
即時國際
2小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
14小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
15小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
4小時前
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
影視圈
17小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
17小時前
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
影視圈
23小時前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
15小時前
更多文章
中醫能醫什麼病（二十三）：反覆球結膜出血｜施卿卿博士
中藥針灸治療白內障手術後反覆球結膜出血
2026-02-14 08:00 HKT
施卿卿博士