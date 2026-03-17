如何進入無為功入定狀態｜袁康就博士

內丹氣功初始階段，無為功入定是必練功法。進入無為功入定狀態並不容易，有些朋友曾經努力一段時間，以失敗告終，放棄打坐，非常可惜。

我們看東西，是主客二元對待：有能觀的我，也有所觀的物。入定狀態需要內視反觀，從二元超越到一元，無主無客，主客渾融。

試舉個粗疏的譬喻：發呆。發呆是大腦好像電腦突然死機一樣，「斷片」了！入定的似有似無、恍恍惚惚，就近似發呆，分別是入定狀態的神志清醒，活活潑潑，留在「待機」狀態，不去思不去想，但仍可馬上思馬上想。

入定之前要面對雜念。在不思不想的要求下，雜念的出現似乎造成困擾，它永遠與你糾纏，刪之不去。處理雜念的最好方法，就是讓它存在，但不要觀賞它、分析它、認知它，不要進一步了解它；循著這個方向，雜念的出現更能幫你入定。連同這個方法共三種，給大家參考：

一、模糊意識法。當雜念呈現，不要與它建立關係，就讓它存在，感覺上它似乎出現過，卻又說不出那是什麼東西，模模糊糊，再往下去連「我看到」的「我」也不知所蹤，成功入定。

二、想皮毛法。將意識放在全身的皮毛上。即是說，存想整個軀殼，感覺到皮膚上的毛孔痕癢癢的。當你盤腿打坐，閉上眼睛，大腦很厲害，會讓你「望」到自己盤腿打坐整個形態，你就專注感受這個全身形態和毛孔的痕癢感。良久，清晰的皮毛感覺會轉到模糊，那就停住這個模糊狀態。這個模糊狀態就是彷彿入定狀態。記住，你不要清晰的皮毛，只要模糊的皮毛。

三、凝定法。當你內觀一片漆黑

試想像自己為一粒微塵在這片漆黑裏飄遊。不久，這個渺小的自己慢慢消失，漆黑的感覺也漸漸模糊，無內無外，一片寂然，那就停住這個狀態。時間好像凝定了，直至打坐結束。這狀態是太極狀態，那是由二元提升到一元，無主體無客體，無觀照者也無被觀照者，入定了。湛然常寂，隨之或有白光朗現。（完）