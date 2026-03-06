Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

走路還看臀中肌｜袁康就博士

袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
37分鐘前
生活 專欄
臀部有一塊非常重要的肌肉，叫「臀中肌」。它除了讓大腿外展、外旋之外，還幫助走路平衡，穩定骨盆。街上一些人走路盪下盪下，屁股扭來扭去，左右搖晃明顯的，大概都是臀中肌無力的表現。凡過度勞損而繃緊的肌肉都難以發力。

臀中肌有力，骨盆便穩定，步態便正常，髖關節彈響、髖關節撞擊等也少發生。臀中肌無力可影響膝踝關節。膝關節會因此形成內扣角度增大，變成x型腿，有可能足弓下塌。

無力的臀中肌會給運動帶來困擾。跑步時，假若臀中肌無力，身體的平衡功能將會由闊筋膜張肌、髂脛束承擔，於是後者容易出現肌肉繃緊。影響所及，膝關節髕骨軟化、半月板受壓撕裂，以及髂脛束摩擦綜合症便隨之而來。疼痛由臀部牽連至整條腿。

由於骨盆穩定性減弱，骨盆會側傾。側傾的結果又會造成腰椎側屈，誘發單側的腰方肌、腹斜肌和豎脊肌過度勞累。腰椎不正，椎間盤以及神經根有可能受壓，患者會感覺腰部酸痛，嚴重的會出現腰椎間盤突出症，有放射式痺感由腰直達腳趾。

臀中肌受損大多來自不正確的姿勢，而久坐最傷。建議在辦公室久坐的朋友，每半小時起身伸展。有二郎腿翹腳習慣的更要戒掉。

從美國返港度假的Helen小姐，飛港前一星期患左側臀部酸痛。

「你怎麼弄傷的？」

「不太清楚。」

「你現在痛嗎？」

「企定定不痛的，行路時就痛，翹腳坐也會痛。準確地講，那不是痛，是酸酸緊緊。」

「你現在試走兩步感覺是否酸酸緊緊。」

Helen依吩咐試行幾步後回答：「有呀！」

我請Helen上床觸診。她的臀大肌、臀中肌、闊筋膜張肌都繃緊，形成「患肌」。

我好奇問：「你玩瑜伽？」

「是。」

「你常常做翹腳練習？」

「每次練習都做。」

「你現在可以做一次給我看嗎？」

Helen做了「半魚王式」，我輕微加壓，她酸緊症狀加重，那就更加肯定她傷了臀中肌。

我在她的屁股適當位置扎上浮針，經過一輪「掃散」和「再灌注」，請她再翹腳。

「咦，不酸了。」

「那你下床走幾步如何？」

「嗯，走路也不酸了！」

（完）

