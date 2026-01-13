浮針放鬆患肌 速治頻用手機手腕痺痛｜袁康就博士

長時間用手機和電腦，很容易引致手指、手腕和前臂肌肉疲倦，最終會導致手指、手腕痺痛。

這類軟組織痛症，一般源自肌肉過勞。肌肉疲勞是肌肉缺血的訊號，就像肌肉在說：「我操勞過度啦，現在缺血啦，再下去，我就會繃緊、生病啦。」凡肌肉疲勞都要休息，讓它血液循環一陣子，問題就解決；否則，肌肉在缺血情況下繼續運作會抽筋，「患肌」形成，會痛得要命。浮針對付繃緊肌肉較有優勢，患肌遇上浮針會馬上鬆開，疼痛消失，立竿見影。

46歲的馮小姐碗痛3天。

「我右手整個手腕及手指都痛。」她用整隻左手包裹着右手腕及手指說。

「如果我要你選擇最痛位置，只有一處，你會選擇哪處？」

她指着手腕關節的陽溪穴。

「痛嗎？」我用手指按壓。

「呀，痛。」

「好，這位置算是第一痛，那第二痛會在哪？」

「應該是食指和拇指。」

「第三痛呢？」

「整隻前臂都㾓㾓痛痛。」

「明白了。告訴我甚麼動作痛感明顯？」

「撐掌啦、揸拳頭啦、拿杯子啦……對喇，我拿杯子的手圈是最痛的。」她半開虎口示範給我看。

「這個動作似乎也是我們拿Mouse的動作，你經常用電腦嗎？」

「係。」

「你會覺得是過長時間用電腦所導致嗎？」

「不知道……有可能。」

我沿着她描述的痛處進行觸診。她的肱橈肌繃緊嚴重，另外伸指肌、伸腕長肌、伸拇長肌都有中度繃緊。

我用浮針在她前臂中段進針，先放鬆她的肱橈肌。然後在她肘關節手三里附近向下進針，放鬆她的伸指肌，向上進針放鬆她的伸腕長肌。最後在她前臂橈側中段向下進針，放鬆她的伸拇長肌。

「你現在感覺如何？」

她活動手腕關節。「好些。」

翌日覆診，她說：「腕關節不痛了，但圈型手指仍有小痛。掌心手指也有痛。」

「咦，你昨天沒有描述掌心手指痛。」

「是的，今天才有。是否疼痛會走的？」

「不是呢，可能嚴重痛位減輕了，輕微的痛位才暴露出來，我給你處理吧。」

效不更方，我在手臂內側多加一針，處理屈指肌。

第三天覆診，她說：「似好番晒了！」

「嗯，今天最後一次治療吧。」

（完）