如患有先天性疾病，危疾保險會受保嗎？

坊間有時會看到一些討論，談論到先天性疾病會否受到保障。根據世界衛生組織#，先天性的定義是指在出生時或出生前就已經存在的疾病。據估計，先天性疾病導致全世界每年有17萬名#一個月至五歲兒童死亡，可想而知幼童時期的健康不容輕視。

如何才能獲得保障？

目前，市場上有些危疾保險保障先天性疾病，是指受保人投保前及等候期期間未有出現任何病徵，而確診受保疾病即使是因為先天引致都可受保。最近，不少保險公司更容許懷孕約22週後的母親為胎中嬰兒預先投保，那麼當孩子出生後不幸發病，不理先天或後天，只需符合疾病的定義條款，就可獲賠償。

為了確保孩子在出生後能夠享有危疾保障，父母應該及早為他們的健康籌謀。如孩子出生後才投保危疾保險，一般需要受60日或90日等候期限制，萬一在此「真空期間」發病，孩子就會失去保障。再者，一旦在出生後發現健康問題，這些異常狀況會在投保時有機會被保險公司列入不保事項或需要額外附加保費，變相為家庭帶來經濟風險。

保障範圍有多大？

養兒一百歲，長憂九十九，為人父母若在子女出生前已為他們建立周全的安全網，是為新生命送上一份一輩子的禮物。若果子女不幸患上先天性特殊疾病，如較嚴重的自閉症，有些兒童危疾保險亦會提供保障，如保額的20%。其他常見的兒童疾病，如白血病、手足口病、川崎病等，保障範圍及條件也各有不同，讀者可留意保障範圍而作出合適的選擇。

另外，有家長可能會問，如果子女一出生便確診先天性疾病，是否就沒有必要為其購買保險？事實並非如此。即使孩子一出生便確診某些先天性疾病，醫療或危疾保險仍能對其他後天疾病提供保障，覆蓋其他潛在的醫療需求。為子女購買保險，可以確保他們日後出現健康問題時，能夠獲得及時的保險賠償用作適切的治療。

最後溫馨提醒，父母在為孩子選擇保險產品時，需仔細衡量各種因素，例如是否保障先天性疾病，需要深入了解不同保險產品的具體條款和限制。建議父母在購買前詳細諮詢保險專業人士，並根據家庭實際情況和需求，及早為孩子制定最合適的保險方案。

# https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/birth-defects