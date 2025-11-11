台中近郊谷關│米芝蓮星鑰首獎！台灣首家星野集團奢華度假村、群山環抱當中沉浸美人湯溫泉

熱愛日本的香港人，對星野集團（Hoshino Resorts）不會陌生，尤其虹夕諾雅（HOSHINOYA）這品牌，卻較少人知道，星野集團於2019年中旬，已在台灣的谷關開設了第一家豪華溫泉度假村——虹夕諾雅 谷關（HOSHINOYA Guguan）。從香港乘坐個多小時飛機到台中機場，再乘大約1.5小時專車，便來到周圍環繞著雪山山脈的3000米高峰和大甲溪雕琢出的深谷。沿途好山好水，沒有半點顛簸。當踏出車門，那股清新空氣和遠處山巍的輪廓，即時讓人心裡湧起一股期待與感動。

在虹夕諾雅 谷關，我不再執迷於閒天或陰天，因為一年四季，無論陽光還是雨水灑落，山巒輪廓鮮明還是被雲霧纏繞，都有各樣的美！

虹夕諾雅 谷關被山巒環抱，是個真正的人間仙境。（圖片提供：Hoshino Resorts）

身處山谷之中，世事煩擾都被隔絕。（圖片提供：Hoshino Resorts）

酒店設計與環境：與自然共鳴的東方城樓

米芝蓮於2024年推出米芝蓮星鑰（Michelin Key），對最傑出飯店的肯定。全球超過7,000家評選酒店中僅2,457家獲獎，台灣僅四家入榜，虹夕諾雅 谷關便是其中之一。

喜歡日本的美學，以低調卻奢華的姿態，將大自然融入建築當中。（Hoshino Resorts）

虹夕諾雅 谷關由Azuma Architect & Associates操刀設計，建築概念是「溫泉谷中的東方城樓」，考慮到台灣與日本溫泉文化的差異：「例如，許多台灣溫泉需要穿泳衣，但從日本人的觀點來看，這會失去開放感，並奪走溫泉的最佳部分之一。另一個重點是欣賞風景並享受自然微風。在公共浴池中，客人可以享受日式木質室內浴池，窗戶設計成縮小外部視野，以及創新的戶外溫泉設計。透過設計，我希望客人能感受到這裡投入了多少心思，以及我如何面對這裡的自然。」

浴後休息室（圖片提供：Hoshino Resorts）

酒店建築利用深谷的泉水和豐富溫泉，創造出與環境共鳴的景觀。Condé Nast Traveler評說：這裡一到就給人平靜的震撼，黑牆和景觀入口讓它與眾不同。走進大廳，開放空間讓風和水自由流動，感覺自己像融入了周圍的谷地。後方的1300米長步道遠離城市喧囂，中間的觀景台——「風之間」把大自然鑲成一幅畫，更可賞春櫻或秋葉，坐在這裡放空便是一種享受。

「風之間」把大自然鑲成一幅畫（圖片提供：Hoshino Resorts）

照明設計師Masanobu Takeishi（Illumination of City Environment, Ltd.）在思考虹夕諾雅 谷關的燈光時重視兩件事：「首先，虹夕諾雅 谷關是適合慢遊的地方；因此，燈光仔細調整以適合室內度過時間的人的需求。因此，從景觀到公共區域，再到客房，燈光被精心安排以減少眩光。第二件事是我重視將地區獨特特色融入設計。在虹夕諾雅 谷關，設計是融入台灣傳統織物、木工和工藝的建築層疊。虹夕諾雅 谷關矗立在群山環繞的自然豐富土地上，現場任何地方都能感受到水的存在。在景觀、戶外溫泉和其他外部空間中，燈光減至最低，以便欣賞山中的星空，並融入愉快、安靜的環境。只有在朦朧中，才能真正感受到自然的美丽和空間的延伸。」

水之庭園：山脊上的流動綠洲

景觀設計師Hiroki Hasegawa（Studio on site）將虹夕諾雅 谷關打造成「水之庭園」：「虹夕諾雅 谷關位於群山環繞的山脊上，但形狀相對平坦。因此，它就像一座漂浮在山頂的平坦花園。由於豐富的淡水和來自山脈的天然溫泉，這整個區域被設計成『水之庭園』。花園擁有兩個水源：戶外溫泉後方的牆泉和水療中心前方的池塘。泉水經過戶外溫泉旁邊和竹林，流經森林，以各種形式匯合。水道裝飾著花朵，水流在樹木間穿梭時可聽到悅耳的聲音，讓散步變得愉快。游泳池和戶外溫泉水療遵循這些水流，這些共同形成一個『水之庭園』。餐廳、水療、溫泉、游泳池、圖書館，到處客人都能感受到並享受水的存在。」

水之庭園就像谷關的縮影，金屬和石頭水道沿著園區側邊蜿蜒，穿過竹林、繞過巨石、貼近花叢，以多種形態匯合，時而平緩如鏡，時而潺潺作響，時而隱沒於茂密植被之下。（圖片提供：Hoshino Resorts）

竹林的靈氣給人禪意式治癒感（圖片提供：Hoshino Resorts）

每個轉彎也有一片新風照，也是私密寧靜的休憩天地。（圖片提供：Hoshino Resorts）

打造水之庭園時，彎彎曲曲的水道避開樹根而建，沒有傷害任何一棵樹木，綠意當中充滿原始山林靈氣。水道兩旁種植當季花卉，春有櫻花，夏有繡球，秋有楓葉，冬有梅花，讓每一步都伴隨色彩與芬芳，蜻蜓與蝴蝶翩翩起舞，增添生機。漫步其中，彷彿走進一幅活的畫卷。想認識更多庭園當中的生態，還可請虹夕諾雅 谷關的專人來個導賞漫步。

「處處有水，水水相連」的庭園，更讓包圍當中的清澈深藍色泳池，化身森林深處的天然湖泊。池水由溫泉與山泉混合，水溫適中，適合全年游泳，泳池邊緣與水道自然銜接，水流輕輕拍打池壁，發出規律而舒緩的聲響，池畔設有木造涼亭，提供飲料與休息區，坐在沙發椅上，微風拂過樹梢，帶來清涼與樹葉沙沙聲，讓人忘卻時間。

泳池猶如深山中的湖泊（圖片提供：Hoshino Resorts）

（圖片提供：Hoshino Resorts）

池畔設有木造涼亭（圖片提供：Hoshino Resorts）

客房體驗：私密的溫泉天堂

虹夕諾雅 谷關有49間客房，所有客房均設有半露天溫泉浴池，使用源頭的弱鹼性碳酸氫鹽泉（根據台灣溫泉法），泉水長流，無色無味，對皮膚溫和，泡進去，已感覺全身被呵護滋潤，皮膚即時變得滑溜。大多數客房都屬於複層式，如我這次入住的Yue（月見）類型的客房（105平方公尺，適合2人）。浴室樓層有大型浴池和沙發，可以邊泡湯邊欣賞雄偉的山脈和水花園景色，感受山風吹拂。浴後休息區有榻榻米，散發草香，超級舒適。樓上則是客廳、臥室和賞月平台，巨型玻璃窗將山脈和水花園景觀變成隨時變化的畫作。

月見客房（圖片提供：Hoshino Resorts）

月見客房（圖片提供：Hoshino Resorts）

月見客房（圖片提供：Hoshino Resorts）

山霞客房（圖片提供：Hoshino Resorts）

風音客房（圖片提供：Hoshino Resorts）

Sen森羅房型（216平方公尺，適合7人）有三臥室和兩個半露天浴池，適合家庭等團體。（圖片提供：Hoshino Resorts）

溫泉：療癒身心的水之樂園

即使每間客房也設有私人浴池，但還是不要錯過虹夕諾雅 谷關的大眾浴池。大眾浴池包括日式木質室內浴和創新的戶外溫泉，讓人貼近谷關的大自然。浸泡當中，來個真正森林浴。谷關溫泉永不枯竭，全年穩定供應熱水，水溫適中且富含礦物質，有助於緩解疲勞和改善皮膚。我喜歡在清晨來到大眾浴池，讓惺忪睡意慢慢地溫暖地退去，讓暖和的感覺由皮膚滲透到骨子裡。然後，在浴後休息區吃一條冰凍的冰棒。牛奶、鳳梨，還是五葉松口味好呢？真叫人選擇困難！

（圖片提供：Hoshino Resorts）

（圖片提供：Hoshino Resorts）

谷關的歷史與溫泉傳奇：從原住民到現代療癒

谷關的歷史可以追溯到日治時期，當時被稱為「明治溫泉」，由當地泰雅族原住民首先發現這些熱騰騰的泉水。據歷史記載，原住民視這些溫泉為自然的恩賜，用於療癒和日常沐浴。二戰後，台灣旅遊業蓬勃發展，谷關成為熱門目的地，甚至吸引日本天皇青睞，成為他們的休憩之所。上谷關如今有台灣電力公司駐紮，下谷關則發展成溫泉度假區，溫泉街道兩旁有步道、老旅社、吊橋、霓虹燈，拼出一幅復古明信片，讓人感受到時光的層疊。

谷關溫泉是碳酸氫鹽泉（碳酸泉），pH值約7.6，屬弱鹼性，水溫穩定在48-60°C之間，無色無味，對皮膚溫和不刺激，被譽為「美人湯」。泉水源自雪山山脈，永不枯竭，全年供應，讓人能盡情浸泡。據官方資料，這裡的海拔約800米，冬天不冷，夏天不熱，四季都是浸溫泉的好時分。

一如台灣不少溫泉鄉，河流上建有不少吊橋，如圖中的捎來吊橋，連接登山步道。（圖片提供：Hoshino Resorts）

谷關七雄：登山愛好者的天堂

除了溫泉，谷關還以「谷關七雄」聞名，這是七座中級山峰的統稱，包括八仙山（海拔2366米）、馬崙山（2305米）、屋我尾山（2028米）、波津加山（1950米）、東卯山（1690米）、白毛山（1522米）和唐麻丹山（1305米）。這些山峰山勢雄壯，路線長度與高度落差適中，難度中等偏難，適合新手到進階山友挑戰，是登台灣百岳前的理想練習地。谷關七雄不需入山證，林務局和台中市觀光局常舉辦完登活動，吸引眾多登山者前來。不少人專程到谷關行山，每座山有不同登山口，例如白毛山以景觀著稱，波津加山適合賞夕陽，來回路程約5-8小時，沿途高大松樹和陡坡拉繩增添挑戰性。爬完後泡溫泉是最佳療癒，讓谷關成為登山與休閒的完美結合。

虹夕諾雅 谷關後門直接連接登山步道，從度假村也可欣賞迷人的晚霞。

餐飲：融合在地與日式的饗宴

餐廳早餐提供台式、日式和西式選擇：台式早餐包括用干貝和雞湯慢煮的粥，配以受歡迎的台灣小菜，如豆腐乳、虱目魚鬆、小魚乾和溏心蛋，甜點可享用傳統台灣豆花。

餐廳設計帶出日式簡約風（圖片提供：Hoshino Resorts）

推介台式早餐，以溫暖迎接早上。（圖片提供：Hoshino Resorts）

入住虹夕諾雅 谷關也真的有口福了！餐廳去年迎來了來自日本的新任料理長川西和人（Kazuto Kawanishi），他於日本千葉縣出生，於日本The Ritz-Carlton, Osaka花筐（割烹餐廳）開始其廚藝生涯，後來於日本 Oxon Limited 浪花懷石涮涮鍋九壺庵、日本 Hotel Harvest Nankitanabe工作，在2017年更於香港天空龍吟擔任二廚。兩年後，他任職日本星野集團料飲總部菜單開發，負責集團旗下溫泉旅館品牌界 系列，如界 波羅多、界 由布院和界 奧飛驒等的新開業飯店的餐飲。

私人包廂的通道上掛了泰雅族的手工織布。（圖片提供：Hoshino Resorts）

川西料理長（圖片提供：Hoshino Resorts）

川西師傅運用在地食材如馬告和刺蔥等原住民香料，堅持不時不食的理念，以細膩手法呈現蘊含地方風情的日式會席料理。例如這次我品嚐到的土瓶蒸，川西師傅講解說：「台灣與日本同為海島，海鮮資源豐富，但海鮮的油脂與香氣各具特色。台灣還有獨特的魚種，例如午仔魚，其肉質鬆軟、油脂豐富，風味獨特，因此我選擇用它來製作土瓶蒸，突顯其鮮美。」一頓會席料理，讓幸福感大大提升！

運用台灣本土食材做出精緻的會席料理（圖片提供：Hoshino Resorts）

活動：從歷史漫步到泰雅手作

想製造更多回憶的話，便別錯過虹夕諾雅 谷關安排的活動。免費的「谷關歷史晨間散步」像老電影放映會，熟悉周邊的員工將以泛黃照片，領你晃進溫泉街的巷弄，讓人在谷關當中真正穿越時光。「泰雅族的秘密樂符」（650 NTD）將給你一把雕刻刀，親手削竹片、磨口琴，直至吹出山裡的暗號——這可不是兒童手作，這是原住民的通關密語， 一張通往部落文化和信仰的入場券。「泰雅織造的多彩遺產」（850 NTD）直接開啟織女模式，老師手把手教你踩桌面織機，織出杯套像織出自己的部落紋身。「瓶中森林」（700 NTD）可在水之庭園百種不同植物當中挑選心水，創造自己的微型森林，將景觀、微風、香氣和季節也裝到瓶（註：由於衛生限制，客人可能無法帶回國）。夜幕一拉，池畔上演「星光深呼吸伸展」，免費，卻比任何VIP更奢侈——蟲鳴當配樂，微風當導演，滿天星星砸下來，你只能閉眼深吸，讓城市裡的結統統被夜空蒸發。記憶比行李更輕，照樣塞滿你的回程。

清晨和夜間也有免費提供給住客的「星光深呼吸伸展」活動（圖片提供：Hoshino Resorts）

多項活動讓住客足不出戶感受當地文化，我便參加了午後的茶啡DIY體驗，於森林當中感受文青氣息。

虹夕諾雅 谷關

價格：每晚每房 NT $12,350 起（含稅和服務費，不含餐飲）

地址：台灣台中市和平區東關路一段溫泉巷16號

交通：從台北搭台灣高鐵2.5小時。星野谷關虹夕諾雅 谷關可安排司機從機場、台中車站或台中高鐵站接送（需提前至少三天預訂）。

官網：https://hoshinoresorts.com/en/hotels/hoshinoyaguguan/