腎囊腫按大小與嚴重情況分哪幾類？有何治療建議｜徐大基中醫師

徐大基中醫師
徐大基中醫師
遵循實證 合理診療
28分鐘前
一般來說，腎囊腫是後天獲得性囊性疾病，一般情況下不會有太大變化，也不會造成腎功能損害。但個別有機會增長快，需要定期覆查，一般半年到1年覆查1次，如有明顯疼痛、血尿等，需要及時覆查超聲波和尿常規等。

腎囊腫的分類

腎囊腫（腎臟囊腫）的大小分類在臨床評估和治療決策中非常重要，通常根據影像學檢查（如超聲波、CT或MRI）的測量結果進行分級。以下是常見的分類方式：

1. 根據大小的一般分類

  • 小囊腫：直徑 ＜1 cm，通常為良性，無需治療，建議定期追蹤。
  • 中等囊腫：直徑 1–3 cm，多數無症狀，但若壓迫周圍組織或感染需進一步評估。
  • 大型囊腫：直徑 3–5 cm，可能引起疼痛、高血壓或阻塞，需考慮治療（如抽吸或手術）。
  • 巨大囊腫：直徑 ＞5 cm，高風險併發症（如出血、感染、腎功能受損），通常需積極處理。

2. Bosniak 分類（針對複雜性囊腫）

此分類用於評估囊腫的惡性風險，基於CT或MRI的影像特徵：

  • Bosniak Ⅰ级：

單純性囊腫（薄壁、無分隔或鈣化），惡性風險＜1%，無需追蹤；

  •  Bosniak II级： 

輕度複雜（如薄分隔、微小鈣化），惡性風險：1–5%，建議定期影像檢查；

  •  Bosniak IIF级：

中度複雜（多分隔、輕度增厚），惡性風險：5–10%，建議密切追蹤（6–12個月）；

  •   Bosniak III级： 

不確定性（厚壁、不規則分隔），惡性風險：50%，建議手術切除（如部分腎切除）；

  •    Bosniak IV级：  

明顯惡性（實質成分、強化），惡性風險＞90%，建議立即手術。

腎囊腫的臨床注意事項

  • 單純性囊腫（Bosniak I–II）：絕大多數為良性，無症狀者僅需觀察。
  • 複雜性囊腫（Bosniak IIF–IV）：需進一步檢查（如穿刺活檢或手術）以排除腎細胞癌。
  • 多囊腎病（如ADPKD）：囊腫大小和數量會隨病程進展增加，需監測腎功能。

何時就醫？

  • 囊腫快速增大、伴隨血尿、發燒或腰痛。
  • 影像顯示可疑特徵（如實質成分、不規則邊緣）。

若有具體影像報告或症狀，建議由泌尿科或腎臟科醫師評估後制定個人化方案。

中醫藥治療方案

中醫治療腎囊腫主要是通過辨證論治，採用中藥方劑、針灸等方法來改善症狀、延緩病情發展，但難以完全消除囊腫。以下是一些常見的中醫藥治療方法：

中藥方劑

  • 氣滯血瘀證

表現為腰部脹痛或刺痛，痛有定處，可觸及腫塊，舌紫暗或有瘀斑，脈弦澀。

治法為活血化瘀、理氣散結，方劑可選用膈下逐瘀湯加減，常用藥物有桃仁、紅花、當歸、川芎、赤芍、枳殼、延胡索、香附等。

  • 濕熱蘊結證

表現為腰部疼痛，伴有發熱、口苦、咽乾、小便黃赤，舌紅，苔黃膩，脈滑數。

治法為清熱利濕，方劑可選用八正散或龍膽瀉肝湯加減。常用藥物有車前子、瞿麥、萹蓄、滑石、梔子、大黃、龍膽草、黃芩等。

  • 脾腎陽虛證

表現為腰部冷痛，畏寒肢冷，神疲乏力，腰膝酸軟，夜尿增多，舌淡胖，邊有齒痕，苔白滑，脈沉細弱。

治法為溫補脾腎，方劑可選用濟生腎氣丸合真武湯加減。常用藥物有熟地、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮、附子、肉桂、牛膝、車前子、白朮、白芍等。

針灸治療

  • 體針

常選用腎俞、志室、氣海、關元、三陰交等穴位。根據辨證虛實，採用不同的針刺手法，如虛證用補法，實證用瀉法，以達到疏通經絡、調和氣血、平衡陰陽的目的。一般每週進行 2 - 3 次針刺治療，每次留針 20 - 30 分鐘。

  • 艾灸

對於脾腎陽虛的患者，可配合艾灸治療。常用穴位有腎俞、命門、關元、氣海等。通過艾灸的溫熱刺激，起到溫陽補腎、散寒通絡的作用。可採用艾條懸灸或艾灸盒灸的方法，每次每穴灸 15 - 20 分鐘，以局部皮膚溫熱紅暈為度，每周進行 2 - 3 次。

患者在治療期間應注意休息，避免勞累，保持心情舒暢，飲食上宜清淡，避免食用辛辣、油膩、刺激性食物。

