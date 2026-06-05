Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方保僑 - 華為「韜定律」重新定義晶片格局 | 方程式

方程式
方程式
方保僑
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　在剛過去的2026國際電路與系統研討會（ISCAS）上，華為半導體業務部總裁何庭波發表了「韜（τ）定律」，這項技術突破代表中國首次在全球半導體領域提出引領產業的新原則。面對美國近年嚴厲的技術禁運與光刻機限制，華為決定另闢蹊徑。隨着電晶體尺寸逼近極限，盲目追求微縮的「摩爾定律」已面臨瓶頸；而「韜定律」則聚焦於「時間縮微」，透過「邏輯折疊」（Logic Folding）架構大幅縮短晶片內部的布線與訊號延遲，這意味着即使在缺乏西方最先進製造設備的限制下，晶片效能依然能實現爆發式增長。  

　　華為宣布，全面融入「邏輯折疊」架構的新一代麒麟晶片，預計於2026年秋季正式進入商用量產與實際生產，率先應用於新一代旗艦手機。何庭波更透露，華為目標在2031年實現相當於1.4奈米製程的超高電晶體密度。  

　　此舉對全球半導體產業鏈帶來了深遠的範式轉移，特別是對英偉達、高通、英特爾等美國市場競爭對手造成了極大壓力。目前在中國市場，許多本土科技巨頭因制裁限制，正加速尋求英偉達高階AI晶片的替代方案，帶動華為昇騰（Ascend）晶片需求飆升，英偉達執行長黃仁勳日前亦坦言在中國面臨強烈競爭。雖然「韜定律」在散熱及新型設計工具上仍面臨多項工程挑戰，但逐步脫離美國標準的全新半導體生態，正重新定義全球科技競爭的新版圖。

香港互動市務商會創會會長
香港資訊科技商會榮譽會長
方保僑

最Hit
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
9小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
15小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
9小時前
中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap圖公審洩試題 教育局、校方有回應！
社會
11小時前
日本AV女優藤咲舞於台涉賣淫斷正 落淚被捕畫面曝光遭驅逐出境 「國寶級天然美少女」疑整容？
日本AV女優藤咲舞於台涉賣淫斷正 落淚被捕畫面曝光遭驅逐出境 「國寶級天然美少女」疑整容？
影視圈
11小時前
元朗燒賣皇后本店宣布即日結業！38年老字號與業主談判破裂 街坊不捨：宵夜又少一間
元朗燒賣皇后本店宣布即日結業！38年老字號與業主談判破裂 街坊不捨：宵夜又少一間
飲食
10小時前
李泳豪揭李家鼎堅持獨居原因 首爆父親營養不良：健康真係唔好 感激《愛回家》女星煲湯送鼎爺
李泳豪揭李家鼎堅持獨居原因 首爆父親營養不良：健康真係唔好 感激《愛回家》女星煲湯送鼎爺
影視圈
10小時前
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
12小時前
李豪離巢TVB 4年變炒股達人買車買樓 曾演《愛回家》「馬子妮男友」 已退圈過優質生活
李豪離巢TVB 4年變炒股達人買車買樓 曾演《愛回家》「馬子妮男友」 已退圈過優質生活
影視圈
11小時前
更多文章
方保僑 - 機械人市場邁向載人時代 | 方程式
　　隨着人工智能、感測系統及電池技術持續進步，機械人市場預料將進一步細分，並出現更多新型應用。內地機械人企業宇樹科技（Unitree Robotics）近日發布可載人操作的機甲產品GD01，定價約65萬美元（約390萬元人民幣），並稱產品甫推出已錄得定單，引起市場廣泛關注。該產品被形容為全球首款進入量產階段的「載人機甲」，將過去只存在於科幻作品中的「機動戰士」概念，逐步邁向現實應用。 　　據
2026-05-22 02:00 HKT
方程式