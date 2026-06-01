李丞責 - 努力未見收成 如何自處？ | 李丞責博士玄學信箱
問：李師傅你好！我最近常常覺得自己已很努力，但很多事情都未見成果，心裏有點灰心。身邊人叫我要再等等，但我又怕錯過機會。請問從玄學角度看，人在這種「未有收成」的階段，應該如何自處？
從玄學角度看，運勢有高低起伏，正如大自然也有節氣與規律。人在合適的時間做合適的事，便是順應天時，自然較容易事半功倍；若時機未到卻一味勉強，便容易變成逆勢而行，縱然付出很多努力，也未必能即時看到成果。運勢較旺時，當然可以積極進取；但若處於較平穩、未見突破的階段，便更應放慢腳步，整理方向，累積實力，等待下一個較合適的時機。
近日小滿剛過，芒種將至，正好可以借節氣來理解這種「未有收成」的狀態。小滿者，物至於此小得盈滿，意思是萬物開始充實飽滿，但尚未到真正成熟收成之時。它不是「大滿」，而是提醒我們，凡事未必一開始便圓滿，很多成果都需要時間醞釀。人若在小滿之時便急着收割，反而容易因心急而判斷失準，甚至把本來仍有發展空間的事情過早放棄。從運勢角度來看，這並非消極蹉跎，而是玄學上十分重要的「藏器待時」。
緊接下來的節氣是「芒種」。「芒」可指有芒作物成熟可收，「種」則有播種之意。這個節氣一方面象徵收成，另一方面也代表新一輪耕耘的開始，預示人們即將進入一個較忙碌、需要把握轉折的時期。因此，現在的等待，不一定是停滯，而可以是為下一步行動蓄力。
每人運勢各異，節氣只是一個借喻，命運也不會永遠讓人處於守候期。從玄學角度看，2026丙午馬年乃動盪之年，本身就宜靜待時機、儲備資源、培養長遠價值，千萬不要被一時得失牽動而變得浮躁不安。只要方向正確，今日的沉澱與耕耘，終會成為日後的福報。
著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責