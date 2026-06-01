KellyChu - 麥當勞「人氣著數套餐」添成員 39蚊有得歎雙層芝士孖堡套餐 | Executive日記

香港麥當勞嘅「人氣6著數套餐」一向深受顧客歡迎，今日起更有新成員「$39雙層芝士孖堡套餐」登場，晚上6點後，更推出晚間「Double Double」限定「$49 Double雙層芝士孖堡套餐」，帶嚟4層100%純牛肉，Double滋味，Double滿足！



「$39 雙層芝士孖堡套餐」以至抵價提供雙層100%純牛肉、雙層香濃芝士配搭鬆軟麵包及其他醬料，係經典漢堡代表之一。麥當勞為大家送上Double滋味，6月1日晚上6時起更會推出晚間「Double Double」限定「Double雙層芝士孖堡」，4層100%純牛肉加兩層香濃芝士，帶來Double大滿足，套餐優惠價只需$49，「孖芝」粉絲絕不可錯過！



麥當勞亦全新推出熱情果波波梳打和脆薯皇，顧客凡選購任何超值套餐時加$9.5升級至「大大啖組合」即歎到呢兩款美食。此外，經典菠蘿批已載譽歸來，香脆批皮包裹酸酸甜甜菠蘿餡料，最適合夏天。



KellyChu