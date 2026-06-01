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李純恩 - 痠爽 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
10小時前
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生活 專欄
內容

　　天氣大熱，跟拍檔Artha在太陽底下三場網球雙打比賽打下來，渾身濕透，人像從水裏撈出來。最後得了個亞軍，算有交代了。

　　出了這麼多汗，身體內的電解質流失，未及補充的話，肌肉會痠痛。記得有一次跟張學友打球，也是這麼熱的天，也是汗出如漿。我準備了兩罐寶礦力，休息的時候喝一些補充一下電解質，但學友見了就說「肥仔水呀！」，耍手擰頭，堅決不喝。由此可見，像他這一級的明星為保持演出水準，對身體狀況的控制多麼自律。

　　這天我沒買補充劑，出了那麽多汗，少不免肌肉有些痠痛，晚上在床上躺平，四肢一攤，渾身發痠，但又舒服無比。此時不由想起大陸朋友喜歡的一個常用詞，叫作「痠爽」。如此渾身痠痛攤在床上，真叫一個「痠爽」。

　　喜歡運動的朋友一定明白我此時的感受，做運動固然爽快，但運動過後這即痠又爽的感覺，也是一種的享受。前些天在球場上遇到球友Peter，他本來報了名參加這次雙打比賽，但因傷退出。我問他哪裏傷了？

　　他笑說，你應該問我哪裏還沒有傷。

　　這也是喜歡運動的常態。當一種運動成為嗜好之後，人往往會奮不顧身。所以一齊打球的朋友，沒有一個是身上不帶傷的，常常舊患未愈，新傷又至。傷勢有輕有重，但只要略有好轉，便又上場了。身上有傷，運動的時候總會痛疼，但可以忍着繼續玩下去，恐怕便是為那一份「痠爽」的痛快。這也是中文有趣的地方，「痛」加個「快」，便不痛了。「痠」加個「爽」，即使渾身痠疼，卻也爽了起來。

李純恩

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